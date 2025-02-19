Сборку популярного у россиян китайского кроссовера наладили в Калуге

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На заводе ПСМА в Калуге стартовало серийное производство кроссовера Haval M6

На заводе компании «Автомобильные технологии» в Калужской области стартовала серийная сборка кроссоверов Haval M6, сообщает «Российская газета». Уточняется, что пока налажена крупноузловая сборка. Во втором полугодии 2025 года стартует выпуск модели по полному циклу.

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Haval M6
Haval M6

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Также сообщается, что в марте можно ожидать поступления кроссоверов калужской сборки в автосалоны. Первые машинокомплекты Haval M6 поступили на калужский завод в январе. На собственном заводе концерна Great Wall в Тульской области кроссовер Haval M6 не в состоянии производить из-за нехватки производственных мощностей.

Под капотом Haval M6 турбомотор 1.5 мощностью 143 л.с. Базовая версия с МКП стоит от 2,18 млн рублей, цена версии с роботом начинается от 2,3 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Haval
19.02.2025 
Фото:Haval
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