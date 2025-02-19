Сборку популярного у россиян китайского кроссовера наладили в Калуге

На заводе ПСМА в Калуге стартовало серийное производство кроссовера Haval M6

На заводе компании «Автомобильные технологии» в Калужской области стартовала серийная сборка кроссоверов Haval M6, сообщает «Российская газета». Уточняется, что пока налажена крупноузловая сборка. Во втором полугодии 2025 года стартует выпуск модели по полному циклу.

Haval M6

Также сообщается, что в марте можно ожидать поступления кроссоверов калужской сборки в автосалоны. Первые машинокомплекты Haval M6 поступили на калужский завод в январе. На собственном заводе концерна Great Wall в Тульской области кроссовер Haval M6 не в состоянии производить из-за нехватки производственных мощностей.

Под капотом Haval M6 турбомотор 1.5 мощностью 143 л.с. Базовая версия с МКП стоит от 2,18 млн рублей, цена версии с роботом начинается от 2,3 млн рублей.

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Источник: «Российская газета»