Этот доступный кроссовер теперь будут собирать на другом российском заводе

Компания Haval подтвердила начало выпуска кроссовера M6 на заводе под Калугой

Компания Haval подтвердила начало сборки кроссовера M6 на калужском заводе «Автомобильные технологии» (бывший «ПСМА Рус»). О том, когда автомобиль калужской сборки выйдет в продажу, не сообщается. Ранее Haval M6 либо поставляли из КНР, либо собирали на заводе Haval в Тульской области.

Haval M6

Уточняется, что сборка будет осуществляться по полному циклу: со сваркой и окраской кузовов.

Длина кроссовера равна 4664 мм при колесной базе 2680 мм. Автомобиль в базе с 1.5-литровым мотором мощностью 143 л.с. и МКП стоит 2,18 млн рублей, версия с АКП обойдется в 2,2 млн рублей.

Haval M6

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Источник: Autonews.ru