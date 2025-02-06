Этот популярный китайский кроссовер подорожал в России: известны цены

Бренд Haval в России поднял цены на кроссовер Jolion 2025 г. в. на 100 тыс. рублей

Бренд Haval в России поднял цены на кроссовер Jolion 2025 г. в. на 100 тыс. рублей. В конце января компания снизила цены на этот кроссовер в версиях 2025 г. в., которые появились в начале месяца и оказались на 100 тыс. рублей выше «прошлогодних». После этого, если не учитывать прямую выгоду, автомобили 2024 и 2025 г. в. стали стоить одинаково.

Теперь авто 2025 г. в. снова продаются дороже. Стоимость, в зависимости от комплектации, на авто 2024 года варьируется от 2 049 000 руб. до 2 849 000 руб. Машины 2025 года стоят от 2 149 000 руб. до 2 949 000 руб.

Haval Jolion

При этом уточняется, что вместе с повышением цен у Haval Jolion 2025 г. в. появилась прямая выгода в размере 100 тыс. рублей. То есть, с учетом скидки кроссовер фактически стоит, как и ранее.

Кроссоверы 2024 года с учетом прямой выгоды можно купить еще дешевле. Для них она тоже составляет 100 тыс. рублей, и цены с ней варьируются от 1 949 000 до 2 449 000 рублей с передним приводом и от 2 299 000 до 2 649 000 рублей – с полным.

Во всех комплектациях Jolion оснащается 1,5-литровой бензиновой турбо-«четверкой», которая в связке с передним приводом выдает 143 л. с., а с полным – 150 л. с. В самой младшей версии Comfort 6-ступенчатая МКП, а во всех остальных – 7-ступенчатый робот.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России.

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Источник: «Автоновости дня»