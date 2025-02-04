#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...
Foton Tunland V9
12 февраля
В России появятся два дизель-электрических пикапа повышенной экономичности
Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы...

Два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России

В России кроссоверы Geely Monjaro и Atlas стали доступнее на 50-80 тыс. рублей

В России благодаря «специальной выгоде» популярные кроссоверы Geely Monjaro и Atlas стали доступнее на 50-80 тыс. рублей. Цены на них остались прежними. Так, скидка на Geely Monjaro выросла со 110 тыс. до 190 тыс. рублей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Обновленный Geely Monjaro продается в РФ с апреля прошлого года. Салон получил классический черный вариант кожано-замшевой отделки, также стали доступны новый матовый серый цвет кузова и два эксклюзивных дизайн-пакета под названиями Exclusive Emerald Blue и Exclusive Lomo Grey.

Рекомендуем
Кроссоверы от 1,2 млн рублей — семь лучших вариантов

Под капотом автомобиля 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л. с., АКП. Привод может быть передним или полным в зависимости от комплектации.

Geely Monjaro в комплектации Luxury с учетом скидки стоит теперь 4 362 190 руб., цена версии Flagship равна 4 662 190 руб., автомобиль в комплектации Exclusive доступен за 4 862 190 руб.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

Geely Atlas подешевел на 50 000 рублей. Кроссовер оснащается 2,0-литровой 200-сильной бензиновой турбо-«четверкой», 7-ступенчатым роботом.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Geely Atlas в комплектации Luxury (2WD) с учетом скидки стоит теперь 3 467 190 руб., стоимость автомобиля в версиях Luxury (4WD), Flagship (2WD) и Flagship (4WD) составляет 3 667 190 руб., 3 667 190 руб. и 3 867 190 руб. соответственно.

Кроссовер в комплектациях Flagship Sport (2WD) и Flagship Sport (4WD) доступен за 3 767 190 руб. и 3 967 190 руб. соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

Источник: Geely

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 6195
04.02.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0