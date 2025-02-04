Два популярных китайских кроссовера приятно подешевели в России

В России кроссоверы Geely Monjaro и Atlas стали доступнее на 50-80 тыс. рублей

В России благодаря «специальной выгоде» популярные кроссоверы Geely Monjaro и Atlas стали доступнее на 50-80 тыс. рублей. Цены на них остались прежними. Так, скидка на Geely Monjaro выросла со 110 тыс. до 190 тыс. рублей.

Обновленный Geely Monjaro продается в РФ с апреля прошлого года. Салон получил классический черный вариант кожано-замшевой отделки, также стали доступны новый матовый серый цвет кузова и два эксклюзивных дизайн-пакета под названиями Exclusive Emerald Blue и Exclusive Lomo Grey.

Под капотом автомобиля 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л. с., АКП. Привод может быть передним или полным в зависимости от комплектации.

Geely Monjaro в комплектации Luxury с учетом скидки стоит теперь 4 362 190 руб., цена версии Flagship равна 4 662 190 руб., автомобиль в комплектации Exclusive доступен за 4 862 190 руб.

Geely Monjaro

Geely Atlas подешевел на 50 000 рублей. Кроссовер оснащается 2,0-литровой 200-сильной бензиновой турбо-«четверкой», 7-ступенчатым роботом.

Geely Atlas в комплектации Luxury (2WD) с учетом скидки стоит теперь 3 467 190 руб., стоимость автомобиля в версиях Luxury (4WD), Flagship (2WD) и Flagship (4WD) составляет 3 667 190 руб., 3 667 190 руб. и 3 867 190 руб. соответственно.

Кроссовер в комплектациях Flagship Sport (2WD) и Flagship Sport (4WD) доступен за 3 767 190 руб. и 3 967 190 руб. соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Geely