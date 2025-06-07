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Второй после ВАЗа: российский завод выпустил 375 тысяч машин

Завод Haval в Тульской области выпустил 375 тысяч автомобилей за шесть лет

Расположенный на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области автомобильный завод Haval отметил день рождения – 5 июня предприятию исполнилось шесть лет.

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С июня 2019 года, когда в «Узловой» запустилась сборка машин Haval, автозавод китайского бренда успел выпустить 375 тысяч автомобилей. Как уточняет пресс-служба, к данному моменту линейка производимых моделей состоит из шести кроссоверов: Jolion, F7, F7x, Dargo, H3 и H7. Причем это производство полного цикла: на площади 183 тысячи кв. м расположены цеха штамповки, сварки, окраски и сборки.

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На этой же территории базируется кластер производства автокомпонентов – тут делают компоненты выхлопной системы, сидений, а также других деталей интерьера.

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А в 2024 году завод дополнился площадкой по производству двигателей. На нем начали собирать два фирменных бензиновых мотора: 1,5-литровый агрегат с отдачей 150 л.с. и 2,0-литровый, развивающий 192 л.с. По итогам того же года завод Haval занял второе место по объемам выпуска среди всех российских автозаводов, уступив лишь АВТОВАЗу: в Тульской области выпустили 130 тысяч Хавейлов, тогда как волжский автогигант силами площадок в Тольятти и Ижевске произвел 525 225 автомобилей Lada.

Источник: Рамблер

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Фото:Александр Рюмин/ТАСС
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Фото:Александр Рюмин/ТАСС
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