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Крутые новинки Great Wall — это точно Китай?!

«За рулем» рассказал о самых ярких премьерах Шанхайского автосалона 2025

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В китайских мегаполисах количество зеленых номерных знаков, которые выдают электрифицированным машинам, местами не уступает обычным для моделей с двигателями внутреннего сгорания. Но, судя по всему, тренд меняется: вместо чистых электромобилей представляют больше подключаемых гибридов. Они удобнее в эксплуатации и дешевле за счет применения батарей меньшей емкости.

Подметили в Шанхае и другие интересные тенденции. Всё больше компаний заводят в гамме кроссоверы длиной за пять метров и брутально-квадратные внедорожники. Но самое большое откровение ждало на стенде концерна Great Wall.

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Tank 300 Hooke

В Китае за последние годы сформировался культ внедорожников. Под них «косят» обычные кроссоверы. А для рамников в порядке вещей иметь блокировки обоих межколесных дифференциалов и бессчетное множество электронных систем для оффроуда.

Tank 300 Hooke
Tank 300 Hooke

Great Wall пошел дальше и поставил на Tank 300 неразрезной передний мост вместо штатной независимой подвески. Сделали это по-китайски – не поскупившись на траты. Чтобы развести корпус редуктора с поддоном двигателя, мост сдвинули вперед. В результате у внедорожника заметно удлинилась передняя часть. Мотор V6 3.0 дополнен 48‑вольтовым стартер-генератором.

Tank 300 Hooke
Tank 300 Hooke

В таком виде Tank 300 обещают выпускать мелкосерийно.

Двигатель V8

Самой неожиданной премьерой выставки стала не машина, а двигатель. Great Wall разработал бензиновую «восьмерку» объемом 4,0 л с двойным наддувом. Прежде мотор V8 из китайских марок был только у Hongqi.

Двигатель V8 от Great Wall
Двигатель V8 от Great Wall

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Новинка развивает около 500 л. с., и вряд ли это предел. Ставить ее будут на самые крупные внедорожники Tank. А вот Haval ее, скорее всего, не получит – по статусу ему даже V6 пока не положен. Двигатель рассчитан на внешние рынки. Основные надежды связаны с арабскими странами и Россией.

Напомню, что в прошлом году Great Wall удивил другим мотором – оппозитной «восьмеркой» 2.0, разработанной для первого собственного мотоцикла. Столько цилиндров нет больше ни у одного серийного байка в мире. Рабочий объем тоже близок к рекордному.

О других шоу-стопперах Шанхайского автосалона мы еще расскажем — заходите почаще!

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Милешкин Кирилл
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 15396
02.06.2025 
Фото:Константин Якубов
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