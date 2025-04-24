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Угроза Jeep Wrangler: представлена новая версия внедорожника Tank

На автосалоне в Шанхае дебютировал обновленный внедорожник Tank 300

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На Шанхайском автосалоне представлена обновленная версия Tank 300.

Внедорожник показали с новой, бежевой окраской кузова, колесами с внедорожными шинами и портальными мостами. Tank 300 составит конкуренцию Jeep Wrangler.

Обновленная версия оснащена шестицилиндровым V-образным двигателем объемом 3,0 литра с 48-вольтовой силовой установкой мощностью 353 л.с.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Tank 300
Tank 300

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Источник: Autohome.com.cn

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 14
24.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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