Угроза Jeep Wrangler: представлена новая версия внедорожника Tank
На автосалоне в Шанхае дебютировал обновленный внедорожник Tank 300
На Шанхайском автосалоне представлена обновленная версия Tank 300.
Внедорожник показали с новой, бежевой окраской кузова, колесами с внедорожными шинами и портальными мостами. Tank 300 составит конкуренцию Jeep Wrangler.
Обновленная версия оснащена шестицилиндровым V-образным двигателем объемом 3,0 литра с 48-вольтовой силовой установкой мощностью 353 л.с.
Tank 300
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Источник: Autohome.com.cn
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24.04.2025
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