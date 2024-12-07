Китайский рамный внедорожник – у него обнаружился один недостаток

Tank 300 из парка «За рулем» – честный «проходимец»

Tank 300, 2.0T (220 л. с.), А8

Изготовитель – GWM, КНР

– GWM, КНР Год выпуска – 2023

– 2023 В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 г.

– с октября 2024 г. Пробег на момент отчета – 24 000 км

Tank 300 – на редкость цивилизованный рамный внедорожник. Едет лучше и тише многих кроссоверов, добротно отделан и симпатичен. Главный недостаток – расход топлива, и в течение ближайших месяцев мы постараемся выяснить, как его снизить.

Еще удивил нефиксируемый рычажок поворотников, уместный на каком-нибудь подчеркнуто высокотехнологичном автомобиле, но не на честном «проходимце».

Впрочем, есть лайфхак, как обойтись без перемигивания «влево‑вправо», если поворотники приходится выключать вручную. Надо еще раз слегка качнуть рычажок в ту сторону, на которой фонари и мигают.

Рычажок поворотника у Тэнка 300 нефиксируемый, но эту беду можно победить – есть лайфхак!

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