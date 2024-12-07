Китайский рамный внедорожник – у него обнаружился один недостаток
Tank 300, 2.0T (220 л. с.), А8
- Изготовитель – GWM, КНР
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 г.
- Пробег на момент отчета – 24 000 км
Tank 300 – на редкость цивилизованный рамный внедорожник. Едет лучше и тише многих кроссоверов, добротно отделан и симпатичен. Главный недостаток – расход топлива, и в течение ближайших месяцев мы постараемся выяснить, как его снизить.
Еще удивил нефиксируемый рычажок поворотников, уместный на каком-нибудь подчеркнуто высокотехнологичном автомобиле, но не на честном «проходимце».
Впрочем, есть лайфхак, как обойтись без перемигивания «влево‑вправо», если поворотники приходится выключать вручную. Надо еще раз слегка качнуть рычажок в ту сторону, на которой фонари и мигают.
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