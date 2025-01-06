Китайцы запускают мотоцикл мощностью 152 л.с. – первое фото!

Принадлежащая Great Wall марка Souo выпустит тяжелый 8-цилиндровый пауэр-круизер

Входящий в китайский концерн Great Wall Motor мотоциклетный бренд Souo готовится к запуску в серийное производство своей третей модели. Это будет тяжелый круизер с 8-циллиндровым оппозитным мотором. В декабре прошлого года прототип начали обкатывать в ходе дорожных испытаний на территории Германии.

Дизайном новинка напоминает мелкосерийный круизер-супердредноут Honda Valkyrie Rune, выпускавшийся в 2004-2005 годах для американского рынка, замечает источник. Впрочем, стандартную Honda Valkyrie новый «китаец» тоже весьма напоминает – тут, скорее, речь вообще о канонах жанра, заданных классом тяжелых круизеров и пауэр-круизеров.

Надо заметить, что законодателей этого самого жанра новый байк из КНР готов переплюнуть. Ведь если та же Valkyrie Rune располагала 6-цилиндровым оппозитным мотором 1.8, развивавшим 118 л.с., то в оппозитнике нового Souo на два цилиндра и на 0,2 литра больше. А отдача – 152 л.с.!

Кстати, сам движок абсолютной новинкой не является: как писал «За рулем» в октябре прошлого года, в Китае уже продается люксовый тяжелый мотоцикл Souo S2000, оснащенный именно такой оппозитной «восьмеркой», причем в варианте 154 л.с., что является беспрецедентным для китайского мотоциклостроения. Ждем этих красавцев в России?

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток