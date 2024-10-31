Мотоцикл популярной в РФ марки получил огромный мотор!

Great Wall представил 8-цилиндровый мотоцикл Souo S2000

Китайская компания Great Wall Motor, известная в России по брендам Haval, Tank и GWM, вывела на рынок Китая мотоцикл Souo S2000. Это крупная двухколесная машина, выступающая в одном классе с грандами Harley-Davidson и Honda Gold Wing GL1800. Габариты Souo S2000: длина 2660 мм, ширина 950 мм, высота 1540 мм при колесной базе 1810 мм.

Еще больше впечатляет двигатель: на байк ставят оппозитный 8-цилиндровый мотор рабочим объемом 2 литра, его максимальная мощность составляет 154 л.с. Такого двигателя на китайских мотоциклах прежде никогда не было – даже у Lifan, считающегося одним из гигантов мотоциклетной техники.

Источник пишет, что целью Great Wall Motor может быть завоевание новой для себя ниши люксовых мотоциклов. Известно, что в Китае Souo S2000 стоит от 218 880 до 288 800 юаней (около 2,9-3,9 млн рублей), что выше цен на многие автомобили.

Кроме того, не исключено, что амбиции компании в мотоциклостроении подогреваются и личными амбициями: глава GWM Цзяньцзюнь является давним поклонником двухколесной техники и уже 40 лет хранит в коллекции свой первый байк.

Профильные СМИ отзываются о новинке Great Wall Motor с осторожностью, вспоминая показанный в 2021 году мотоцикл от другой китайской марки, Lynk & Co, который к данному моменту выглядит как замороженный проект. Но тот мотоцикл был проще, по факту являясь копией Benelli Huanglong 600 TNT 600, да и на рынок он действительно так пока и не вышел, а вот Souo S2000 уже можно заказать.

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Источник: Китайские автомобили