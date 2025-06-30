Новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака iCaur

Заявка на регистрацию товарного знака iCaur появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Знак проходит регистрацию по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в который в числе прочего входят автомобили. Заявка поступила в Роспатент 27 июня.

Ранее в июне сообщалось, что новая китайская автомобильная марка iCaur будет представлена на рынке РФ в 2026 году. Россия вошла в топ-10 приоритетных рынков, заявили в пресс-службе компании. Модельный ряд бренда включает электрические кроссоверы (BEV) и последовательные гибриды (REEV).

Новый автомобильный бренд iCaur

В Китае эти автомобили продаются под маркой iCar, а на ряде рынков они известны под более знакомыми покупателю марками Chery и Jaecoo.

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ФИПС