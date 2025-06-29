Названы причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки

РОМИР: россияне продают автомобили Toyota и Kia из-за дорогого обслуживания

Согласно результатам исследования САППА РОМИР, чаще всего россияне решают продать свои машины из–за высокой стоимости обслуживания, а также желания купить машину новой модели.

Аналитики отмечают, что цена обслуживания является одним из самых весомых аргументов в решении о смене машины. Лидерами по влиянию ценового аспекта стали владельцы Toyota (12%), Kia (11%) и Hyundai (10%). Увеличение затрат на эти машины для многих автомобилистов становятся решающим аргументом в пользу продажи.

Владельцы Hyundai, Lada и Kia чаще всего решают продать свою машину из-за желания приобрести более современный автомобиль, либо машину, которая больше подходит под изменившиеся жизненные обстоятельства.

Также отмечается, что больше всего довольны уже имеющейся машиной владельцы китайских Tank (50%), Changan (25%) и Chery (14%).

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

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Источник: Quto