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На сервисе рассказали, на сколько подорожало обслуживание авто

Fit Service: стоимость обслуживания автомобиля зависит от его возраста

Международная сеть автосервисов Fit Service проанализировала обслуживание автомобилей в зависимости от их возраста.

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Выяснилось, что средний чек на сервисе за первые шесть месяцев 2024 года составил 9,6 тыс. рублей, увеличившись на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На стоимость обслуживания влияет ряд факторов: дефицит квалифицированных кадров повышает зарплаты и стоимость услуг, кроме того, автовладельцы стали более тщательно ухаживать за своими машинами, чтобы максимально продлить их жизнь. Это увеличивает количество нормо-часов и услуг на одно посещение.

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Исследование показало, что стоимость обслуживания зависит от возраста автомобилей. Наиболее заметно подорожало обслуживание машин старше 15 лет — на 35%. Стоимость обслуживания авто возраста 4-5 лет выросла на 26%.

Доля новых автомобилей (0-3 года) в сети составляет 5%. Средний чек — 8,5 тыс. рублей, рост за год — 28%. Автомобили возрастом 4-5 лет составляют 8% со средним чеком 9,5 тыс. рублей, он вырос на 26%.

Машины возрастом 6-9 лет составляют 17% со средним чеком 10,3 тыс. рублей, рост — 29%. Автомобили возрастом 10-14 лет составляют 36% и имеют самый высокий средний чек — 10,7 тыс. рублей, он увеличился на 32%. Самые старые машины составляют 35%, средний чек — 9,5 тыс. рублей, рост — 35%.

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Исследование показало, что владельцы 6-14-летних автомобилей тратят больше на ремонт и обслуживание. Это связано с большим пробегом и необходимостью частых ремонтов и замены дорогостоящих деталей. Что касается стоимости обслуживания новых автомобилей (4-5 лет), она почти такая же, как у более возрастных машин (15+).

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Fit Service

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1235
08.08.2024
Фото:Depositphotos
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