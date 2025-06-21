В России появится новая марка автомобилей — что она предложит?

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Chery анонсировала запуск суббренда iCaur в России в 2026 году

Компания Chery объявила о намерении ввести новый суббренд iCaur на российский рынок в 2026 году, который будет специализироваться на производстве электромобилей и последовательных гибридов.

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По словам представителей Chery, iCaur отличается смелым дизайном, интеллектуальными технологиями и адаптирован для внедорожных условий.

Новый бренд ориентирован на молодежную аудиторию, которая интересуется современными технологиями и ведет активный образ жизни.

iCaur не будет ограничиваться продажами только в России – он станет глобальным и будет представлен более чем в 100 странах, в то время как Россия входит в число десяти приоритетных рынков для этой марки.

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Название iCaur созвучно бренду iCar, под которым Chery уже предлагает электрические кроссоверы V23, iCar 03 и iCar 03T в Китае. Ожидается, что эти модели также будут доступны в России под брендом iCaur.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:iCAUR
Количество просмотров 4682
21.06.2025 
Фото:iCAUR
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