Самая вместительная версия Ларгуса — подробности

Нижегородский Промтех показал машины обновленного семейства Ларгус Roof

Как и раньше, при их создании версий Lada Largus Roof у серийного Ларгуса срезается крыша, а на ее место ставится «колпак» собственного производства (высота машины увеличивается до 1,93 м). С ним и произошли главные изменения. Прежде его изготавливали из АБС-пластика, но из-за санкций пропали импортные присадки, без которых этот материал потерял в прочности. Поэтому теперь крышу стали делать из текстолита.

Lada Largus Roof

Если раньше «нахлобучка» доходила до верхней части дверей, то теперь она в задней части почти достигает лючка бензобака. Такая конструкция жестче и технологичнее в производстве.

Задние двери (было: внизу – металл, вверху – пластик) теперь полностью делают из пластика. По ощущениям они более хлипкие, да и закрываются хуже.

Заявленная грузоподъемность составляет 750 кг. Вместимость кузова фургона – 3,7 м³.

Lada Largus Roof

Ларгус Roof предлагается и в пассажирской модификации. Вдоль крыши у нее теперь предусмотрено фальшстекло, которое вскоре заменят настоящим остеклением. В салоне установлены три ряда сидений – притом, что сама Лада в семиместном исполнении Ларгус пока не выпускает.

Задние сиденья Промтех делает самостоятельно. Подушка у них общая, а спинка поделена на равные части. Их можно сложить отдельно, а при необходимости – пустить всё сиденье «кувырком вперед». Отстегнув крепление от скобы, диван можно и вовсе вынуть из салона. Всё быстро и удобно.

В целом пассажирский Ларгус Roof – вполне рабочий заменитель ныне отсутствующим у нас компактвэнам. Однако через пару лет Лада грозится выпустить минивэн на базе Весты, и тогда смысл в переделке Ларгуса может пропасть.

О том, целесообразна ли покупка подержанной Lada Largus, рассказано здесь.

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