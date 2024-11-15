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Самая вместительная версия Ларгуса — подробности

Нижегородский Промтех показал машины обновленного семейства Ларгус Roof

Как и раньше, при их создании версий Lada Largus Roof у серийного Ларгуса срезается крыша, а на ее место ставится «колпак» собственного производства (высота машины увеличивается до 1,93 м). С ним и произошли главные изменения. Прежде его изготавливали из АБС-пластика, но из-за санкций пропали импортные присадки, без которых этот материал потерял в прочности. Поэтому теперь крышу стали делать из текстолита.

Lada Largus Roof
Lada Largus Roof
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Если раньше «нахлобучка» доходила до верхней части дверей, то теперь она в задней части почти достигает лючка бензобака. Такая конструкция жестче и технологичнее в производстве.

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Задние двери (было: внизу – металл, вверху – пластик) теперь полностью делают из пластика. По ощущениям они более хлипкие, да и закрываются хуже.

Заявленная грузоподъемность составляет 750 кг. Вместимость кузова фургона – 3,7 м³.

Lada Largus Roof
Lada Largus Roof

Ларгус Roof предлагается и в пассажирской модификации. Вдоль крыши у нее теперь предусмотрено фальшстекло, которое вскоре заменят настоящим остеклением. В салоне установлены три ряда сидений – притом, что сама Лада в семиместном исполнении Ларгус пока не выпускает.

Задние сиденья Промтех делает самостоятельно. Подушка у них общая, а спинка поделена на равные части. Их можно сложить отдельно, а при необходимости – пустить всё сиденье «кувырком вперед». Отстегнув крепление от скобы, диван можно и вовсе вынуть из салона. Всё быстро и удобно.

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В целом пассажирский Ларгус Roof – вполне рабочий заменитель ныне отсутствующим у нас компактвэнам. Однако через пару лет Лада грозится выпустить минивэн на базе Весты, и тогда смысл в переделке Ларгуса может пропасть.

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Милешкин Кирилл
Фото:Промтех
Количество просмотров 55
15.11.2024 
Фото:Промтех
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+23