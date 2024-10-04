АВТОВАЗ готовит минивэн. Но что будет с ценой?

Дмитрий Костромин: АВТОВАЗ представит минивэн Lada в 2025 году

Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин сообщил, что компания планирует представить минивэн в следующем году.

Он отметил, что уже есть идеи и разработки, и если все пойдет по плану, то визуализировать машину в концепте смогут уже в следующем году. Костромин добавил, что этот автомобиль дополнит Largus, и ориентировочно за полгода до запуска они анонсируют продукт.

Он также подчеркнул, что на АВТОВАЗе видят возможность реализовать данный проект и не собираются упускать этот шанс. По его словам, хотя на рынке присутствуют китайские модели минивэнов, большинство из них стоит довольно дорого.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Думаю, что такую машину вполне можно создать на платформе Весты. Когда Костромин говорит, что «минивэн дополнит Ларгус», вероятно, имеет в виду, что Ларгус – семиместная и, в известной степени, семейная машина, поэтому это будет вторая машина.

В 2025 году реально можно разработать прототип, даже не ездовой, а некое «видение». Потенциальный выпуск модели может произойти не раньше 2027 года, поскольку у АВТОВАЗа много проектов, и, как у любого предприятия, есть ограниченные технологические возможности для одновременной работы над ними.

Существует ли спрос на такие машины в России? Это дилемма, которая до сих пор у нас не разрешена. Если говорить о европейском рынке, там минивэны постепенно исчезают или заменяются непонятными автомобилями, которые «то ли кроссоверы, то ли минивэны».

Потому что минивэн – это дорогая машина, если разрабатывать его как полноценный минивэн, что подразумевает комфорт, безопасность, простор, плавность хода и хорошую оснащенность. Например, Renault Espace и Volkswagen Sharan – недешевые автомобили.

Наш же покупатель мечтает о «Прадо по цене Патриота», и многие представляют минивэн по цене Весты. Кроссовер, который обещал АВТОВАЗ, будет дороже, чем Vesta Cross, а минивэн, соответственно, будет стоить еще больше.

Будут ли люди покупать такую машину, учитывая существующий запрос на семейные автомобили? В представлении большинства это, скорее, бэушные японские машины, которые в последние годы активно завозили по бросовым ценам. Все ждут вазовский минивэн по цене этих бэушных японок, но этот пазл не сходится.

Если мы хотим современный надежный автомобиль, а не Ладу Надежду, то стоить такая машина будет не меньше Ауры.

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Источник: «Российская газета»