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Искру разбили на высокой скорости — вот что получилось!

АВТОВАЗ показал краш-тест универсала Lada Iskra SW Cross на видео

АВТОВАЗ провел испытания на пассивную безопасность по жесткой методике – удар на скорости 64 км/ч.

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Как ранее сообщал «За рулем», АВТОВАЗ провел испытания на пассивную безопасность своей новой модели Lada Iskra – для подтверждения требований российского законодательства.

Это произошло еще до старта серийного производства, и по всем тестам, включая фронтальный удар на скорости 56 км/ч с 40-процентным перекрытием, боковой удар при 50 км/ч и наезд сзади на скорости 50 км/ч, Искра получила высокие оценки.

Iskra SW Cross перед ударом на 64 км/ч
Iskra SW Cross перед ударом на 64 км/ч
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Но помимо этого, были проведены и испытания по методике ARCAP, в ходе которых было выполнено фронтальное столкновение автомобиля со сминаемым барьером с 40-процентным перекрытием на скорости 64 км/ч.

Датчики манекенов зафиксировали либо высокий (зеленый), либо достаточный (желтый) уровень защиты, без критичных показателей
Датчики манекенов зафиксировали либо высокий (зеленый), либо достаточный (желтый) уровень защиты, без критичных показателей

Точная скорость, согласно протоколу испытаний, составила 64,5 км/час, отмечают в пресс-службе АВТОВАЗа. При этом увеличение скорости с 56 до 64 км/ч повышает энергию удара на 30–35%, что делает условия испытаний значительно жестче.

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Кроме того, краш-тесту подвергли модификацию, имеющую наибольшую снаряженную массу и колеса наибольшего размера – кросс-универсал Iskra SW Cross. Результат – максимальные 4 «звезды». Системы безопасности сработали штатно: удерживающие элементы и зоны программируемой деформации кузова поглотили энергию столкновения, подушки безопасности обеспечили защиту манекенов, датчики зафиксировали хороший уровень защиты.

Напомним, Iskra выйдет в продажу уже в июле 2025 года.

Источник: АВТОВАЗ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4239
11.06.2025 
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