Искру разбили на высокой скорости — вот что получилось!

АВТОВАЗ показал краш-тест универсала Lada Iskra SW Cross на видео

АВТОВАЗ провел испытания на пассивную безопасность по жесткой методике – удар на скорости 64 км/ч.

Как ранее сообщал «За рулем», АВТОВАЗ провел испытания на пассивную безопасность своей новой модели Lada Iskra – для подтверждения требований российского законодательства.

Это произошло еще до старта серийного производства, и по всем тестам, включая фронтальный удар на скорости 56 км/ч с 40-процентным перекрытием, боковой удар при 50 км/ч и наезд сзади на скорости 50 км/ч, Искра получила высокие оценки.

Iskra SW Cross перед ударом на 64 км/ч

Но помимо этого, были проведены и испытания по методике ARCAP, в ходе которых было выполнено фронтальное столкновение автомобиля со сминаемым барьером с 40-процентным перекрытием на скорости 64 км/ч.

Датчики манекенов зафиксировали либо высокий (зеленый), либо достаточный (желтый) уровень защиты, без критичных показателей

Точная скорость, согласно протоколу испытаний, составила 64,5 км/час, отмечают в пресс-службе АВТОВАЗа. При этом увеличение скорости с 56 до 64 км/ч повышает энергию удара на 30–35%, что делает условия испытаний значительно жестче.

Кроме того, краш-тесту подвергли модификацию, имеющую наибольшую снаряженную массу и колеса наибольшего размера – кросс-универсал Iskra SW Cross. Результат – максимальные 4 «звезды». Системы безопасности сработали штатно: удерживающие элементы и зоны программируемой деформации кузова поглотили энергию столкновения, подушки безопасности обеспечили защиту манекенов, датчики зафиксировали хороший уровень защиты.

Напомним, Iskra выйдет в продажу уже в июле 2025 года.

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Источник: АВТОВАЗ