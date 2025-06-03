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Lada Iskra — АВТОВАЗ назвал день старта продаж

Новую модель Lada Iskra начнут продавать в День рождения АВТОВАЗа

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АВТОВАЗ опубликовал программу презентации своих автомобилей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Помимо перспективного кроссовера и еще одной неназванной новинки, предприятие выставит модель Lada Iskra – уже в статусе серийной модели. Пресс-служба автогиганта сообщает, что официальный старт продаж Искры запланирован на июль 2025 года, в День рождения АВТОВАЗа.

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Заметим, что Днем рождения ВАЗа считается 20 июля 1966 года – в этот день вышло постановление правительства СССР о строительстве автозавода в Тольятти. Первый автомобиль этот завод выпустил 19 апреля 1970 года. К этой дате в 2025 году был приурочен старт серийного производства новой модели Lada Iskra. Модель построена на локализованной платформе Renault CMF-B-LS и позиционируется как промежуточная ступень между Грантой и Вестой.

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Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 2392
03.06.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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