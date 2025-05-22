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АВТОВАЗ готовится к продажам Искры — машины поехали к дилерам

Дилеры АВТОВАЗа в столичном регионе начали получать автомобили Lada Iskra

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Lada Iskra начали поступать к официальным дилерам АВТОВАЗа – об этом сообщило несколько источников в социальных сетях. В частности, черный седан на автовозе был замечен возле дилерского центра «ТехИнком Лада» в Химках – сообщается, что машина будет пока находиться на складе, а в шоу-руме будет выставлена к началу продаж. По информации еще одного источника, первые экземпляры новой модели начали получать и другие дилеры столичного региона.

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Судя по опубликованным снимкам, в дилерские центры доставляются не только седаны, но и универсалы в версии SW Cross. Отметим, что привезенные в центры автомобили разные источники называют и «демонстрационными», и «товарными». Стоит напомнить, что автомобили Lada Iskra производятся на конвейере АВТОВАЗа с 19 апреля, а старт продаж по всей России назначен на 20 июля. Цены на новинку пока не объявлены, но, по прогнозам, базовая версия седана будет стоить около 1,2-1,3 млн рублей.

Источник: Авто Культ, RCI News

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Иннокентий Кишкурно
22.05.2025 
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