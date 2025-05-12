Вот такой будет Lada Iskra в базовой комплектации — первые фото

В Тольятти сфотографировали седан Lada Iskra в одной из базовых комплектаций

До настоящего момента новая модель АВТОВАЗа Lada Iskra показывалась на фотографиях исключительно в максимальном оснащении – именно такие машины производитель демонстрировал на всех официальных мероприятиях. Однако теперь появились снимки автомобиля в более простой версии – такую машину сфотографировали очевидцы на улицах Тольятти.

Источник, опубликовавший снимки, обращает внимание на черные дверные ручки и корпуса зеркал, а также на отсутствие противотуманных фар и пластиковые колесные колпаки, прикрывающие штампованные диски. Автор логично предполагает, что на фото – машина в одной из базовых комплектаций. «Живьем» такие Искры пока редкость, у дилеров презентационные экземпляры тоже, разумеется, в «максималке».

Как ранее сообщал АВТОВАЗ, в базовой версии Искра будет оснащаться двумя подушками безопасности, передними ремни с преднатяжителями и ограничителями усилия, системой ЭРА-ГЛОНАСС, системой курсовой устойчивости ESC (в дополнение к ABS) и функцией помощи при трогании на подъеме. Прогноз цены на базовую версию седана – 1,2-1,3 млн рублей.

Напомним, Искра позиционируется как промежуточная ступень между Грантой и Вестой. В семействе будет три варианта кузова (седан, универсал, кросс-универсал) и три силовых агрегата на выбор: 1.6 (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП, 1.6 (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКП и 1.6 л (106 л.с.) с вариатором. В «старших» версиях будут камера заднего вида, система безопасной парковки и ряд других функций. Производство Искры в Тольятти стартовало 19 апреля, а продажи начнутся 20 июля.

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Источник: Автопоток, Platesmania.com