Lada Iskra в огненном цвете «Табаско» задает стиль
На международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», проходящей в Ташкенте, АВТОВАЗ продемонстрировал универсал Lada Iskra SW Cross. Новинка была представлена в ярком оттенке «Табаско», разработанном специально для этой модели.
Показанная версия Iskra SW Cross оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. В зависимости от установленной трансмиссии автомобиль способен развивать максимальную скорость от 160 до 170 км/ч.
Серийное производство модели стартовало в апреле 2025 года. Официальный запуск продаж намечен на 20 июля. Мощности завода позволяют выпускать до 150 тысяч автомобилей Lada Iskra в год.
Недавно музей АВТОВАЗа пополнился особым экспонатом – белым седаном Lada Iskra, украшенным именами более 37 тысяч сотрудников предприятия, трудившихся на АВТОВАЗе в начале 2025 года.
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Источник: ТАСС