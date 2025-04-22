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Помог ФРП: Lada Iskra получит 100% локализованные детали

В Самарской области наладили производство пластика для Lada Iskra

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В Самарской области началось производство комплектующих для новой Lada Iskra. Детали из пластика изготавливает компания «Интэкспласт» на территории особой экономической зоны «Тольятти». Там, в частности, выпускают обивку дверей и багажника, облицовку бампера, воздушные фильтры, панель радиоприемника и другие детали для нового автомобиля Lada Iskra.

Запуск стал возможен благодаря поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). На средства займа в размере 152,5 млн рублей предприятие закупило 10 автоматических термопласт-машин с роботами и конвейерами.

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Интэкспласт
Интэкспласт

Общий объем инвестиций составил более 275 млн рублей. Завод будет выпускать свыше 50 видов компонентов — от обшивки дверей и багажника до бамперов и панелей приборов.

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Производство полностью локализовано, а технология считается экологичной – вредных выбросов нет. Кроме новой Iskra, «Интэкспласт» также поставляет запчасти для других моделей Lada, таких как Largus, Granta, Vesta и Niva.

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году по инициативе Минпромторга для поддержки отечественного производства и ускорения импортозамещения.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:правительство Самарской области
Количество просмотров 25
22.04.2025 
Фото:правительство Самарской области
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