Формульные болиды и «заряженные» Весты — АВТОВАЗ идет в гонки

Гоночная команда АВТОВАЗа рассказала о планах на предстоящий сезон

Команда Lada Sport Rosneft опубликовала планы на предстоящий сезон. В межсезонье гоночный коллектив АВТОВАЗа обновил состав пилотов и руководства, а также подготовился к выступлениям в новом классе гонок. Команда подтвердила свое участие в возрожденном чемпионате России «Формула 4» – как известно, за руль болидов сядут Ярослав Шевырталов и Артем Северюхин, выпускники заводской картинговой команды.

Владимир Шешенин и Иван Чубаров

Помимо этого, продолжатся выступления в кузовных классах серии РСКГ. В старшей категории SMP TCR Russia пилотировать гоночные 340-сильные Lada Vesta будут Иван Чубаров (вице-чемпион России 2023 года) и Владимир Шешенин (серебряный призер «Супер-Продакшн» в 2024 году), который в третий раз возвращается в туринговую команду. Руководство возьмет на себя Максим Остудин, имеющий восьмилетний опыт работы в «Супер-Продакшн».

Андрей Петухов и Леонид Панфилов

В классе «Супер-Продакшн» его заменит Кирилл Ладыгин – 16-кратный чемпион России и действующий обладатель кубка страны. А его подопечными станут Леонид Панфилов, который проведет свой четвертый сезон за рулем 268-сильной Lada Vesta 1.6T, и вернувшийся в ряды Lada Sport Rosneft обладатель кубка России в «Супер-Продакшн» 2019 года Андрей Петухов. Первый этап серии пройдет 15-17 мая на автодроме Moscow Raceway.

В ралли-рейдах дебютирует дочерняя команда АО «Авто Финанс Банк» – «Ралли Авто Финанс»; в прошлом году Михаил Митяев и Егор Охотников уже заявили о себе, заняв третье место в классе на «Золоте Кагана»

В ралли-рейдах, где АВТОВАЗ представлен автомобилями Lada Niva Sport T2, команда готовится к новым вызовам: участию в Международном ралли «Шелковый путь», а также в этапах чемпионата и Кубка России. В «Шелковом пути» на старт выйдут два экипажа: триумфаторы прошлого года Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев, а также Михаил Митяев и Егор Охотников.

И конечно, будет картинг – основа автоспорта, кузница чемпионов. Тут сезон уже стартовал, и лидером коллектива является вице-чемпион прошлого года Ярослав Шевырталов (тот самый которому предстоит пилотировать и в «Формуле-4»), а его напарником в престижном классе KZ-2 будет Герасим Скуланов. В классе ОК цвета команды будут защищать Степан Антонов и Глеб Соловов, а Ярослав Леонтьев продолжит борьбу за победы в классе «Мини». Команде Lada Sport Rosneft Junior предстоит защитить чемпионский титул, который коллектив удерживает уже три года. Будет интересно!