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АВТОВАЗ примет участие в гонках на формульных болидах

Бренд Lada станет участником возрождающегося чемпионата Формулы-4

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АВТОВАЗ станет официальным участником возрождающегося Чемпионата России кольцевым гонкам в классе Формула-4.

Как сообщила команда Lada Sport Rosneft, турнир пройдет с мая по октябрь 2025 года и будет включать в себя шесть этапов на различных российских трассах. Все спортсмены будут выступать на одинаковых автомобилях Tatuus F4-T421 последнего поколения.

Официальное изображение ливреи Lada на автомобиле Tatuus F4-T421
Официальное изображение ливреи Lada на автомобиле Tatuus F4-T421
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К современным формульным болидам предстоит адаптироваться и российским пилотам, и механикам. Обслуживать технику будут ведущие команды российского картинга. В случае с АВТОВАЗом это будут представители картинговой команды Lada Sport Rosneft Junior, которые сейчас активно знакомятся с новой техникой.

«За рулем машин в ливрее Lada выступят два выпускника собственной картинговой команды – вице-чемпион России в классе KZ2 Ярослав Шевырталов и бронзовый призер прошлого сезона Артем Северюхин», – заявила пресс-служба команды Lada Sport Rosneft.

Отмечается, что оба пилота, помимо серьезных достижений в высшем классе картинга, уже имеют пусть небольшой, но вполне успешный опыт российских и европейских выступлений на автомобилях с открытыми колесами. Первый этап нового сезона Формулы-4 пройдет уже 16-18 мая на автодроме Moscow Raceway.

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Напомним, Формула-4 является самым младшим, молодежным классом гонок на автомобилях с открытыми колесами, следующей ступенью после картинга. Такие чемпионаты существуют во многих европейских и азиатских странах, являясь своего рода школой гонщиков. Успешные выступления в Формуле-4 ведут пилотов в «старшие» классы – Формулу-3 и Формулу-2. Единицы добираются до Ф-1, но многие становятся востребованы и в иных классах кольцевых гонок.

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Источник: LADA Sport ROSNEFT

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 15
25.04.2025 
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