Картинг станет олимпийским видом спорта
Автоспорт попал в шортлист видов спорта, которые могут быть добавлены в Олимпийские игры с 2028 года (Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе, США).
Пока неясно, какая именно дисциплина станет олимпийским видом спорта, но, скорее всего, это будет электрический картинг.
В шортлист также вошли бейсбол-софтбол, лакросс, брейк-данс, карате, кикбоксинг, сквош, крикет и флаг-футбол (более безопасная альтернатива американского футбола).
Решение, какие соревнования будут добавлены в олимпийский список, ожидается в ближайшие недели.
Если это будут гонки, то, скорее всего, на электроболидах. Показательные заезды в этой дисциплине проводились на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина), и с тех пор FIA добивается включения электрокартинга в список олимпийских дисциплин.
К слову, гонки на автомобилях устраивались на Олимпийских играх 1900 года в Париже, а совсем недавно гонки на симуляторах стали частью Олимпийских игр в Токио в 2020 году.
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Фото: DARIAN PRO on Unsplash
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