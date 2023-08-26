Картинг станет олимпийским видом спорта

Первые олимпийские соревнования по картингу могут состояться в 2028 году

Автоспорт попал в шортлист видов спорта, которые могут быть добавлены в Олимпийские игры с 2028 года (Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе, США).

Пока неясно, какая именно дисциплина станет олимпийским видом спорта, но, скорее всего, это будет электрический картинг.

В шортлист также вошли бейсбол-софтбол, лакросс, брейк-данс, карате, кикбоксинг, сквош, крикет и флаг-футбол (более безопасная альтернатива американского футбола).

Решение, какие соревнования будут добавлены в олимпийский список, ожидается в ближайшие недели.

Если это будут гонки, то, скорее всего, на электроболидах. Показательные заезды в этой дисциплине проводились на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина), и с тех пор FIA добивается включения электрокартинга в список олимпийских дисциплин.

К слову, гонки на автомобилях устраивались на Олимпийских играх 1900 года в Париже, а совсем недавно гонки на симуляторах стали частью Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

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