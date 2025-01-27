Кирилл Ладыгин выиграл Гонку чемпионов в девятый раз

После победы Ладыгин заявил о переходе на должность руководителя команды

Гонщик команды Lada Sport Rosneft выиграл Гонку чемпионов, проводившуюся в Тольятти 25 января. Эта победа для вазовского пилота на домашней для АВТОВАЗа гонке стала уже девятой по счету. В финальных заездах Ладыгину удалось в зрелищной борьбе одолеть первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова.

Отметим и пилотаж Петрова: в прежние годы в Гонке чемпионов Виталию не удавалось подняться выше четвертьфинала. Напомним, что финальные заезды проводились на новой модели АВТОВАЗа, которой лишь предстоит стать серийной – участники сражались на двух специально подготовленных для соревнований Lada Iskra Sport.

За третье место на уже знакомых зрителям седанах Vesta Sport боролись многократный триумфатор трассы в Сосновке и давний оппонент Ладыгина Кирилл Брагин и молодой, но уже очень «зубастый» Егор Санин. Последний и вышел победителем из напряженного противостояния.

Что до Ладыгина, то на торжественном ужине после Гонки чемпионов он объявил о своих планах на предстоящий сезон в кольцевых гонках чемпионата СМП РСКГ: в 2025 году Ладыгин сменит место за рулем гоночного автомобиля команды Lada Sport Rosneft на пост руководителя команды в классе «Супер-Продакшн». Что ж, финиш получился эффектным! Остается пожелать Кириллу новых свершений с талантливыми и целеустремленными подопечными!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Lada Sport Rosneft