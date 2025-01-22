Искра для гонок – первые фото и информация!

25 января на Гонке Чемпионов АВТОВАЗ представит спортивную Lada Iskra

АВТОВАЗ и заводская команда Lada Sport Rosneft назвали дату дебюта спортивной модификации седана Lada Iskra. Машину покажут 25 января на традиционной Гонке чемпионов, которая ежегодно проводится близ Тольятти и вазовского полигона в селе Сосновка. За несколько дней до дебюта пресс-служба распространила официальные снимки автомобиля и раскрыла технические характеристики.

«Дебют нового автомобиля на соревнованиях за некоторое время до начала серийного производства — это одна из традиций мирового автопрома. Этой практики придерживается и АВТОВАЗ: в свое время Lada Vesta вышла на старт соревнований до начала серийного производства и продаж. Теперь этот путь должна пройти и Iskra», – сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Добавим, что в свое время и Lada Granta сначала начала выступать в российских кольцевых гонках, а лишь потом стала серийным автомобилем. Что касается Искры, то речь действительно именно о гоночном дебюте, а не о формальной презентации: как рассказали изданию «За рулем» в команде Lada Sport Rosneft, для предстоящей Гонки чемпионов подготовлено два «боевых» автомобиля, которые примут участие в финальных заездах. В стартах, предшествующих финалу, гонщики будут состязаться на Lada Vesta, как и в несколько предыдущих лет.

Очевидно, что в последующие годы таких спортивных Lada Iskra для синхронных ледовых гонок станет больше – и по всей видимости, Искра «засветится» и в других традиционных для АВТОВАЗа дисциплинах автоспорта, «кольце» и ралли. Пока же стоит изучить подробнее «ледовую» Искру, созданную по всем канонам: кузов облегчен и оснащен вварным каркасом безопасности, в подвеске применены специальные амортизаторы, более жесткие пружины, сайлент-блоки заменены на сферические шарниры, точки крепления подвески усилены.

Движок 1.6, который будет стандартным для обычной серийной Искры, здесь имеет увеличенный до 1,8 л рабочий объем за счет иного коленвала. При этом и коленвал, и шатуны – усиленные. Вкупе с иными прошивками блока управления и измененными впуском и выпуском отдача мотора выросла до 173 л.с. и 200 Нм, причем 150 Нм достигаются уже на 2000 об/мин. Именно тяговитость авторы проекта считают главным отличием Искры от прежних вазовских машин для ледовых гонок.

В трансмиссии применен секвентальный механизм переключения передач, самоблокирующийся межколесный дифференциал и приводы колес из высокопрочной стали. Передние тормоза – штатные, от Lada Iskra, задние – от Весты, применен гидравлический ручной тормоз и система регулировки тормозных усилий. Модернизировано и электрооборудование автомобиля – из того, что видно, это многофункциональная панель управления электроникой.

Напомним, Гонка чемпионов пройдет 25 января, обычно ее показывает телеканал «Матч» и транслируют все официальные вазовские медиа-ресурсы. В соревновании принимают участие лучшие российские гонщики из разных автоспортивных дисциплин – среди участников в прежние годы блистали Виталий Петров, Аркадий Цареградцев, Кирилл Ладыгин и многие другие. А через месяц с небольшим после этого события с конвейера в Тольятти должна сойти и первая серийная Lada Iskra.

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Источник: АВТОВАЗ, Lada Sport Rosneft