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Lada Iskra навсегда: музей АВТОВАЗа пополнился особым экспонатом

В музее АВТОВАЗа в Тольятти выставили новую Lada Iskra

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К 55-летию со дня выпуска первого автомобиля и запуска серийного производства, которое произошло 19 апреля 2025 года, АВТОВАЗ создал особый экземпляр Lada Iskra специально для собственного корпоративного музея. Этот автомобиль стал не только техническим образцом, но и символом признательности всему коллективу завода. Праздничный белый седан Lada Iskra украшен именами более 37 тысяч сотрудников предприятия, трудившихся на АВТОВАЗе в начале 2025 года.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Lada Iskra
Lada Iskra

Имена нанесены на кузов крупным шрифтом, а каждое подразделение отмечено своим цветом, что делает поиск фамилий быстрым и удобным. Сотрудники могут легко найти как себя, так и коллег, друзей или родных, связанных с заводом.

Этот экземпляр занял почетное место рядом с легендарным белым ВАЗ-21099, на который в 1991 году были нанесены фамилии заводчан того времени. Теперь ветераны смогут увидеть себя на обеих машинах, а новое поколение – найти свою фамилию на Iskra, а фамилию родителей – на «девяносто девятой».

Lada Iskra
Lada Iskra

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Музей АВТОВАЗа находится по адресу: Тольятти, ул. Южное Шоссе, 121. Для сотрудников предприятия вход свободный – достаточно предъявить пропуск.

Напомним, что в Самарской области наладили производство пластика для Lada Iskra. Таким образом, автомобиль получит 100% локализованные детали.

Источник: АВТОВАЗ

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Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
24.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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