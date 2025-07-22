Как идут продажи новой Lada Iskra

АВТОВАЗ: все Lada Iskra из первой партии уже проданы

20 июля стартовали продажи нового семейства автомобилей Lada Iskra, включая седаны, универсалы и квазикроссоверы, в автосалонах марки Lada в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге.

Некоторые СМИ сообщили, что покупатели не могут получить оплаченные автомобили из дилерских центров и возникли неподтвержденные слухи о возможной отзывной кампании, что якобы препятствует передаче Искр владельцам.

Официальный представитель АВТОВАЗа прокомментировал данную ситуацию.

Lada Iskra

«Все автомобили из первой партии проданы. Сейчас дилеры ведут прием заказов на новые поставки», – опровергли эти слухи в компании.

Ранее предсерийная версия Lada Iskra была представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

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Источник: Quto