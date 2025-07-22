#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
24 июля
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
Собянин: новый путепровод разгрузит Варшавское,...
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
24 июля
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
Яндекс добавил в свои сервисы функцию расчета...
ГАЗ 13 Чайка
24 июля
Редкая Чайка почти без пробега с автоматом появилась в продаже
В Москве продают ГАЗ-13 Чайка 1986 года за 8...

Как идут продажи новой Lada Iskra

АВТОВАЗ: все Lada Iskra из первой партии уже проданы

20 июля стартовали продажи нового семейства автомобилей Lada Iskra, включая седаны, универсалы и квазикроссоверы, в автосалонах марки Lada в Тольятти, Москве и Санкт-Петербурге.

Рекомендуем
5 острых вопросов о медосвидетельствовании в 2025 году

Некоторые СМИ сообщили, что покупатели не могут получить оплаченные автомобили из дилерских центров и возникли неподтвержденные слухи о возможной отзывной кампании, что якобы препятствует передаче Искр владельцам.

Официальный представитель АВТОВАЗа прокомментировал данную ситуацию.

Lada Iskra
Lada Iskra

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
«Все автомобили из первой партии проданы. Сейчас дилеры ведут прием заказов на новые поставки», – опровергли эти слухи в компании.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Ранее предсерийная версия Lada Iskra была представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

Источник: Quto

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1150
22.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв