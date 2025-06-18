Lada Iskra SW: мы изучили интерьер

На стенде Самарской области на ПМЭФ-2025 выставлен универсал lada Iskra SW

Официальный старт производства семейства Lada Iskra SW в составе седана, универсала и кросс-версии был дан 19 апреля. Однако старт продаж и объявление цен намечены только на конец июля. Поэтому мы с интересом изучили машину на выставке.

Интерьер: практичность с оговорками

Lada Iskra SW

Интерьер скроен исключительно из жесткого пластика, однако ощущения дешевого не производит. В нем уютно, он достаточно современный (с поправкой на стоимость машины, разумеется). За обогрев сидений и лобового стекла, выключение парктроника и аварийную сигнализацию отвечает ряд крупных клавиш по центру панели. Под ними удобный блок управления микроклиматом из трех крутилок. Шайба перенаправления воздушных потоков слегка заедает при вращении, но других огрехов не замечено.

Lada Iskra SW

Дисплей мультимедийки вынесен из панели. Сама система с онлайн-сервисами Яндекса работает шустро. Здесь стоит ее новая итерация: оптимизация явно пошла на пользу. Полностью цифровой приборки не будет. Между двумя циферблатами спидометра и тахометра расположен большой дисплей. В отличие от китайских машин, информация на него выводится крупно и максимально наглядно.

Руль регулируется в двух плоскостях. В топовой комплектации он усыпан клавишами круиз-контроля, ограничителя скорости, аудиосистемы и включения обогрева руля. Сиденье тканевое, удобного профиля, в долгой поездке оно не разочарует.

Блок управления стеклами и зеркалами полностью новый. У передних стеклоподъемников есть авторежим. Потолочные плафоны установлены над обоими рядами сидений. И они светодиодные.

Карманы присутствуют во всех четырех дверных картах и на спинке пассажирского сиденья. Плюс большой бардачок: есть куда приткнуть мелкие вещи. Увы, полноценного подлокотника с боксом нет, только откидная «жердочка» с водительской стороны. Она перекрывает два из трех подстаканников на консоли между сиденьями. При этом чуть ближе к рычагу коробки передач место есть, одну нишу можно было бы перенести туда. Не будет проблем с зарядкой гаджетов. На весь салон четыре USB-порта и одна 12-вольтовая розетка.

Lada Iskra SW

Между Granta и Vesta

Передним пассажирам места хватает, но на втором ряду высоким людям будет тесновато – колени почти упираются в спинку кресла. Впрочем, по сравнению с Granta ситуация лучше. В целом Iskra SW удачно заняла промежуточную нишу между бюджетной Granta и более статусной Vesta, предложив сбалансированный интерьер за разумные деньги.

Lada Iskra SW