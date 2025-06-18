АВТОВАЗ показал универсал Lada Iskra SW — рассказываем про особенности!

На ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ показал универсал из семейства Искры — Lada Iskra SW

Одним из экспонатов АВТОВАЗа на стартовавшем Петербургском международном экономическом форуме стал универсал Lada Iskra SW.

Секретом автомобиль не является – как известно, 19 апреля АВТОВАЗ начал производить Искру сразу в трех исполнениях – это, помимо седана, универсал и его кросс-версия. Однако рассмотреть новинку живьем интересно. Судя по всему, на ПМЭФ представлена Lada Iskra SW в максимальной комплектации – с мультимедийной системой с сервисами Яндекса. Среди них – навигация, музыка, голосовой помощник Алиса и многое другое.

По техничке универсал повторяет седан. База – 1.6 (90 л.с.) + 5-ступенчатая коробка. В середине – 1.6 (106 л.с.) + 6-ступенчатая механика. Наверху – 1.6 (106 л.с.) + вариатор WLY. Любопытно заглянуть и в багажник, емкость которого, как известно, составляет 480 литров.

Одна из интересных особенностей: слева имеется специальная ниша, в которой удобно будет разместить емкость с омывающей жидкостью. Кроме того, как передает корреспондент «За рулем», багажник представленного на ПМЭФ автомобиля укомплектован ковриком, сшитым из двух частей – верхней ворсовой и нижней резиновой. Цены на универсал Lada Iskra SW, как и на все семейство Искры, пока неизвестны. Напомним, продажи Lada Iskra должны стартовать в июле.