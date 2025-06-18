#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

АВТОВАЗ показал универсал Lada Iskra SW — рассказываем про особенности!

На ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ показал универсал из семейства Искры — Lada Iskra SW

Одним из экспонатов АВТОВАЗа на стартовавшем Петербургском международном экономическом форуме стал универсал Lada Iskra SW.

Рекомендуем
Лада, Атом, Москвич и не только — 6 главных новинок лета

Секретом автомобиль не является – как известно, 19 апреля АВТОВАЗ начал производить Искру сразу в трех исполнениях – это, помимо седана, универсал и его кросс-версия. Однако рассмотреть новинку живьем интересно. Судя по всему, на ПМЭФ представлена Lada Iskra SW в максимальной комплектации – с мультимедийной системой с сервисами Яндекса. Среди них – навигация, музыка, голосовой помощник Алиса и многое другое.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

По техничке универсал повторяет седан. База – 1.6 (90 л.с.) + 5-ступенчатая коробка. В середине – 1.6 (106 л.с.) + 6-ступенчатая механика. Наверху – 1.6 (106 л.с.) + вариатор WLY. Любопытно заглянуть и в багажник, емкость которого, как известно, составляет 480 литров.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Одна из интересных особенностей: слева имеется специальная ниша, в которой удобно будет разместить емкость с омывающей жидкостью. Кроме того, как передает корреспондент «За рулем», багажник представленного на ПМЭФ автомобиля укомплектован ковриком, сшитым из двух частей – верхней ворсовой и нижней резиновой. Цены на универсал Lada Iskra SW, как и на все семейство Искры, пока неизвестны. Напомним, продажи Lada Iskra должны стартовать в июле.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 131421
18.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв