Автосалон Aurus появится в ОАЭ

В Дубае готовится к открытию центр продаж и обслуживания автомобилей Aurus

Первый в Объединенных Арабских Эмиратах центр российской премиум-марки Aurus появится в Дубае.

По сообщению источника, разместившим фотографии фасада и интерьера центра, сейчас его готовят к открытию. Дилерский центр будет осуществлять продажу и обслуживание автомобилей бренда Aurus.

На данный момент фасад и интерьер уже оформлены в фирменном стиле бренда, а в шоу-руме выставлены три седана Aurus Senat в синем, черном и белом цветах. Надо полагать, это машины локальной сборки.

Открытие автоцентра ожидается в ближайшие дни, пишет источник.

Напомним, недавно седан прошел рестайлинг, а в ближайшее время может получить гибридную силовую установку. В России седан Senat 2025 модельного года предлагается по цене от 50 685 000 рублей.