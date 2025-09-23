Автосалон Aurus появится в ОАЭ
В Дубае готовится к открытию центр продаж и обслуживания автомобилей Aurus
Первый в Объединенных Арабских Эмиратах центр российской премиум-марки Aurus появится в Дубае.
По сообщению источника, разместившим фотографии фасада и интерьера центра, сейчас его готовят к открытию. Дилерский центр будет осуществлять продажу и обслуживание автомобилей бренда Aurus.
На данный момент фасад и интерьер уже оформлены в фирменном стиле бренда, а в шоу-руме выставлены три седана Aurus Senat в синем, черном и белом цветах. Надо полагать, это машины локальной сборки.
Открытие автоцентра ожидается в ближайшие дни, пишет источник.
Напомним, недавно седан прошел рестайлинг, а в ближайшее время может получить гибридную силовую установку. В России седан Senat 2025 модельного года предлагается по цене от 50 685 000 рублей.
Источник: Автопоток
23.09.2025
