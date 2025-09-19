Чем загрузят бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге

На мощностях бывшего завода Toyota в СПб начнется сборка автомобилей Aurus Senat

Производственные мощности бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге, которые сейчас находятся в процессе перезапуска, будут использованы для выпуска автомобилей российского премиального бренда Aurus.

Как сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, работы ведутся совместно с партнером из дружественной страны, однако конкретизировать не стал.

Источники сообщают, что запуск производства запланирован на 2026 год. На предприятии будут выпускаться автомобили под брендом Senat – название базовой модели в линейке Aurus. Планируется наладить выпуск двух седанов и одного внедорожника.

Решение о размещении производства было закреплено подписанием соответствующего инвестиционного соглашения между компанией Aurus и правительством Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2024.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– «Народные» Аурусы окажутся дороже будущей Волги и будут закрывать дыру, которая образовалась после ухода из страны Тойоты (Camry), BMW («пятерка», «семерка»), Мерседеса (E-класс, S-класс) и Дженезиса (G90).

Спрос на автомобили этого класса в стране довольно высок. А поскольку машины дорогие и высокомаржинальные, локализация производства имеет смысл при выпуске 10–20 тысяч машин в год.

В августе 2024 года даже был зарегистрирован новый логотип «Сенат» – в стиле эмблемы Аурус, но с надписью Senat. Вполне подошло бы этим машинам: и связь с Аурусом очевидна, и есть некая дистанция между «настоящим» Аурусом и более «народными» машинами.