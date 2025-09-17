Россия увеличила импорт подержанных машин из Китая. Кто в лидерах?

Сергей Целиков: Toyota RAV4 – наиболее востребованная модель с пробегом из Китая

За первые восемь месяцев 2025 года в Россию из Китая ввезли 38 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 4,5 раза, сообщил в своем ТГ-канале гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Активный рост импорта подержанных авто начался во второй половине 2024 года, а к июлю-августу 2025-го ежемесячные объемы стали приближаться к отметке в 8 тысяч машин.

Среди ввозимых брендов уверенно лидирует Toyota, на которую приходится более 20% всего импорта. Наиболее востребованной моделью стала Toyota RAV4. Также популярны другие автомобили японской марки, собранные в Китае: Corolla, Harrier, Highlander, Prado и C-HR.

На втором месте по объему ввоза располагается Honda с долей в 12,6%, чаще всего ввозят модели Breeze, CR-V, Vezel, Civic и XR-V.

Замыкает тройку лидеров немецкий Volkswagen с результатом 11,5%, здесь выделяются Golf, Tayron, Tiguan, Traru, Terramont и T-Roc.

В десятку популярных марок также вошли BMW, Geely, Audi, Hyundai, Changan, Nissan и KIA. Ожидается, что сложившаяся структура импорта может значительно измениться уже в ноябре после грядущего пересмотра размера утилизационного сбора.