Искусство диагностики: как чутье автомеханика дополняет цифровые технологии

Игорь Серебряков: характерный «цокот» укажет на проблемы с регулировкой клапанов

В эпоху сложной электроники и компьютерной диагностики «дедовские» методы автослесарей – прислушаться к мотору или принюхаться к запахам – не только живы, но и остаются незаменимым инструментом опытного мастера.

Эксперт рассказывает, что из арсенала старых мастеров сервиса все еще работает и почему «дедовские» методы актуальны даже для современных авто.

Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр:

– Прослушивание работы двигателя и других агрегатов – один из наиболее распространенных методов. Опытный механик может по одному звуку работы двигателя определить множество проблем. Например, характерный «цокот» может указывать на проблемы с регулировкой клапанов или износ распредвала.

Резкие, металлические «звоны» под нагрузкой – верный признак неправильного зажигания или низкооктанового топлива. Гудение или вой, меняющийся с оборотами двигателя, часто указывает на износ подшипников генератора, помпы или натяжного ролика.

Проскальзывающий ремень генератора или ГРМ издает характерный свист, который легко услышать. Прогоревший глушитель или пробитая труба имеют свой узнаваемый «бас».

Скрипы, стуки, щелчки при проезде неровностей – все это может сигнализировать о проблемах с амортизаторами, сайлентблоками, шаровыми опорами или ступичными подшипниками. Гудение, вой или щелчки при переключении передач могут указывать на проблемы с коробкой передач или дифференциалом.

При этом, отмечает эксперт, современные автомобили гораздо тише и сложнее устроены, чем раньше. Многие мелкие неисправности, которые раньше могли быть услышаны, теперь заглушаются шумоизоляцией или маскируются другими звуками. Современные автомобили также можно проверить на наличие ошибок через бортовой компьютер, но умение «слушать» авто остается важным навыком.

А вот сильный запах бензина в салоне или под капотом – явный признак утечки топлива. При этом, современные автомобили могут иметь сложные системы охлаждения и управления, где утечка может быть не так очевидна, поэтому полагаться только на запах может быть недостаточно.

Методы, которые были актуальны ранее, сегодня могут оказаться неэффективными из-за изменений в конструкции автомобилей. Например, ранее водители могли диагностировать проблемы с авто по цвету дыма из выхлопной трубы.

Однако современные системы очистки выхлопных газов способны маскировать истинный оттенок дыма. Кроме того, современные автомобили оснащены сложными электронными системами, которые могут скрывать или затруднять обнаружение некоторых неисправностей. В таких случаях старые методы могут быть недостаточными для полноценной диагностики, но прекрасно ее дополняют.

