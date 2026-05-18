137 маршрутов, 31 электросудно и 3,5 млн поездок: главные итоги 15 лет работы «Организатора перевозок»

ГКУ «Организатор перевозок» Департамента транспорта Москвы отпраздновал 15-летие

За это время коллектив из 2,2 тысячи сотрудников сумел выстроить совершенно новый подход к работе коммерческих перевозчиков, сделать так, что пассажиры стали ответственнее относиться к оплате проезда, а также запустить три регулярных речных маршрута на электросудах.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«За 15 лет сотрудники Организатора перевозок проделали огромную работу, результаты которой видят москвичи и гости столицы.

За это время нам удалось создать новый облик городского транспорта, значительно повысить стандарты обслуживания пассажиров и возродить регулярное речное движение. Благодарю коллег за профессионализм! Продолжим развивать столичный транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

Сейчас на 137 маршрутах в 11 округах столицы работает 1100 автобусов коммерческих перевозчиков, и все они соответствуют единому стандарту качества Московского транспорта. За движением автобусов и электробусов круглосуточно следят больше 500 сотрудников Службы управления наземным транспортом: они продумывают маршруты, размещают остановки, вводят новую инфраструктуру, составляют удобные расписания и контролируют транспорт в реальном времени. Еще более 100 человек помогают пассажирам разобраться в изменениях маршрутной сети.

Культуру оплаты проезда повышают 600 контролеров, а более 300 инспекторов борются с нелегальными перевозчиками, несанкционированной рекламой и торговлей на объектах транспортной инфраструктуры.

Правительство Москвы утвердило стратегию развития речного транспорта, а «Организатор перевозок» заключает контракты на работу инновационных электросудов и следит за их движением. На сегодня заработали три регулярных речных маршрута, где круглый год ходят 31 электросудно. Первый маршрут от Киевского до Фили в июне 2023 года открыли Президент Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин.

Второй, от ЗИЛа до Печатников, запустили в сентябре того же года, а третий, от ЗИЛа до Новоспасского, – в июне 2025-го. Всего пассажиры совершили уже больше 3,5 миллиона поездок по этим трём направлениям.

Совсем скоро откроется и четвертый маршрут – от Киевского до Лужников. А в 2026 году планируется продлить третий маршрут на полтора километра: от причала «Новоспасский» до причала «Красные холмы» на Космодамианской набережной.

