Кроссоверы с некитайскими корнями: чего им не хватает до идеала
Утомили «китайцы»? В продаже все-таки можно найти машины без китайского бэкграунда (ну, почти). Например, автомобили Jetta – они производятся в КНР, но имеют платформу, силовой агрегат и ряд элементов Фольксвагена.
А весной в России начали продавать автомобили корейской марки KGM (до недавнего прошлого – SsangYong). Локомотив – крупный и недешевый Torres: переднеприводную версию предлагают по цене от 3,34 млн рублей (с учетом скидки). Версия 4×4 дороже – 4,04 «лимона».
По размерам и цене с ним конкурирует кроссовер Jetta VS7 – от 2,92 млн рублей.
Кто в этой некитайской парочке лучше?
|KGM Torres
Дебютировал в 2022 году – под маркой SsangYong. Построен на общей платформе с кроссоверами KGM – Tivoli и Korando. Сделано в Южной Корее.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
1.5 (163 л. с.) от 4 140 000 ₽ (3 540 000 ₽ с учетом прямой выгоды)
| Jetta VS7
Исполнение с передним приводом привезли в Россию в прошлом году, а следом появился рестайлинговый вариант. Сборка – Китай.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
1.4 (150 л. с.) от 3 217 000 ₽
Дизайн KGM Torres и Jetta VS7
Тест не успел начаться, а KGM уже получил порцию критики. Дело было на мойке, сотрудник которой негодовал: «Зачем на кузове так много ребер и углублений? Выскребать из них грязь очень муторно!»
С гладеньким как яичко VS7 вопросов не было.
С другой стороны, Джетте недостает индивидуальности. Автомобиль-антидепрессант: ничем не раздражает, но и не запоминается.
KGM Torres и Jetta VS7: тест на размытой грунтовке
Дожди размыли проселок, и для VS7 это проблема: полного привода-то нет. Кряхтя противобуксовочной системой и объезжая расквашенные участки, мы всё же добрались до места съемки. Но несколько раз были на грани. Несмотря на статус кроссовера и приличный клиренс (200 мм), вне асфальта Jetta чувствует себя чужеродно.
Полноприводный Torres грунтовку пролетел на одном дыхании. Мало того, ради эффектного кадра мы даже залезли в жуткую с виду грязюку. Предварительно подстраховались, принудительно заблокировав муфту BorgWarner привода задних колес. Главное – не превышать 40 км/ч, иначе муфта распускается. Когда водитель снова сбавит ход, она заблокируется самостоятельно. Разумно.
Всё бы хорошо, если б не вывешивание. Зажав на перекосе заднюю «лапу», машина прекратила поступательное движение – имитации межколесных блокировок у KGM нет. Так что на бездорожье Torres отнюдь не всесильный.
Агрегаты KGM Torres и Jetta VS7
Союзником Торреса вне асфальта выступает и автомат, шестиступенчатый Aisin TF‑81SC. Там, где кроссоверы с роботом или вариатором просили бы пощады, KGM едет как ни в чем не бывало – на перегрев нет даже намека. На трассе и в городе к автомату тоже нет претензий – не тупит, переключается быстро и без дерготни.
Однако алюминиевый цепной 163‑сильный турбомотор G15DTF для Торреса хиловат. Для степенной езды хватает, но и только. Для более-менее бодрого разгона приходится даже отключать кондиционер – и всё равно набрать сотню быстрее, чем за 11 с, не получилось.
VS7 тоже не спортсмен, однако 100 км/ч ему покоряются почти на секунду быстрее. Это при том, что двигатель 1.4 (EA211) уступает в мощности – 150 л. с. Жаль, тандем мотор/коробка (тоже шестиступенчатый Aisin) работает неслаженно: есть заминки, переключения порой слишком заметны. А в спортрежиме характер становится нервным.
Расход топлива у VS7 невелик – в среднем 9 л/100 км, Torres на полтора-два литра прожорливей. Ситуацию усугубляет малая емкость бака (50 л), что вынуждает часто посещать АЗС.
Управляемость и плавность хода KGM Torres и Jetta VS7
В основе VS7 лежит платформа MQB, которую мы знаем, скажем, по кроссоверам Skoda Karoq и Kodiaq. Они отличались почти безукоризненной управляемостью. А Jetta?
По сравнению с большинством «китайцев» она хороша, однако Шкодам уступает в покладистости. Руль более расслабленный, на волнах порой чувствуется раскачка, прямую держит не так четко.
По плавности хода регресса не случилось, что хорошо – стыки Jetta проходит жестковато, но крупный калибр подвеска отрабатывает неплохо. Правда, ход у нее короткий – случаются и пробои. Благо, стуки при работе приглушенные – но в салоне всё равно шумно, прежде всего из-за гула от дороги.
Torres на фоне VS7 не теряется. Управляемость надежная. Руль даже точнее, чем у соперника. Прямую KGM держит хорошо, но при резких перестроениях на большом ходу корма погуливает.
Плавность хода выше, чем у Джетты. Все типы неровностей подвеска проглатывает увереннее. И энергоемкость вопросов не вызывает.
Но подвеска работает громковато. Досаждает и пластиковый скрип из багажника. Подумал, что «солирует» штанга шторки, снял ее – ничего не поменялось. Так что тихоней Torres тоже не назовешь.
Интерьер KGM Torres и Jetta VS7
Салон Джетты тщится быть похожим на европейский. Визуально кое-где у него это получается: руль и подрулевые, сенсорный блок климат-контроля, рукоятка АКП – от Фольксвагенов прошлых поколений.
Jetta VS7
Но постепенно находишь массу следов экономии и китайский след. Регулируемый центральный подлокотник шатается и скрипит. Пестрая синюшная виртуальная приборка ничем не напоминает лаконичную фольксвагеновскую.
Медисистема лишена поддержки Apple CarPlay и Android Auto. В козырьках и бардачке нет подсветки, ручки на потолке лишены микролифта. Сиденья обтянуты простеньким кожзамом без перфорации – спина моментально прилипает. Вентиляции, конечно, нет. Но хотя бы обогрев внедрили.
KGM Torres
При том, что VS7 компактней Торреса, для ног задних пассажиров у него места больше. А багажник – просторнее.
Torres подкупает более современным интерьером. Дуэт больших 12‑дюймовых экранов, много мягкого пластика, а кожа в отделке – натуральная. Здорово смотрятся декоративные накладки под бронзу.
По оснащенности Torres богаче VS7: обогрев руля и обоих рядов сидений (у передних есть также вентиляция), коленная подушка безопасности, шумоизолирующие стекла передних дверей, контурная подсветка. Огорчило блеклое для машины с такой ценой звучание акустики.
|
Итоги сравнительного теста KGM Torres и Jetta VS7
Torres на полшага, но опередил соперника – помогли полный привод, комфортная подвеска, более богатый салон. Чего не хватило, так это дополнительных «лошадок» под капотом.
В VS7 дефицита мощности не ощущаешь. Зато понимаешь, что на тебе сэкономили: скромная отделка и комплектация, слабая шумоизоляция. От машины с фольксвагеновскими генами ожидаешь большего.
Jetta VS7
|Простор сзади, багажник, топливная экономичность
|Скромные отделка и оснащение, нет полного привода
KGM Torres
|Качественный салон, удобные сиденья, трансмиссия 4×4
|Высокая цена, малая автономность
Подробный технический справочник KGM Torres и Jetta VS7, а также экспертная оценка и конкурентное окружеиие кроссоверов – по этой ссылке.
