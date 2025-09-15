Кроссоверы с некитайскими корнями: чего им не хватает до идеала

«За рулем» провел тест-драйв кроссоверов KGM Torres и Jetta VS7

Утомили «китайцы»? В продаже все-таки можно найти машины без китайского бэкграунда (ну, почти). Например, автомобили Jetta – они производятся в КНР, но имеют платформу, силовой агрегат и ряд элементов Фольксвагена.

А весной в России начали продавать автомобили корейской марки KGM (до недавнего прошлого – SsangYong). Локомотив – крупный и недешевый Torres: переднеприводную версию предлагают по цене от 3,34 млн рублей (с учетом скидки). Версия 4×4 дороже – 4,04 «лимона».

По размерам и цене с ним конкурирует кроссовер Jetta VS7 – от 2,92 млн рублей.

Кто в этой некитайской парочке лучше?

KGM Torres

Дебютировал в 2022 году – под маркой SsangYong. Построен на общей платформе с кроссоверами KGM – Tivoli и Korando. Сделано в Южной Корее.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1.5 (163 л. с.) от 4 140 000 ₽ (3 540 000 ₽ с учетом прямой выгоды) Jetta VS7

Исполнение с передним приводом привезли в Россию в прошлом году, а следом появился рестайлинговый вариант. Сборка – Китай.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1.4 (150 л. с.) от 3 217 000 ₽

Дизайн KGM Torres и Jetta VS7

Тест не успел начаться, а KGM уже получил порцию критики. Дело было на мойке, сотрудник которой негодовал: «Зачем на кузове так много ребер и углублений? Выскребать из них грязь очень муторно!»

С гладеньким как яичко VS7 вопросов не было.

С другой стороны, Джетте недостает индивидуальности. Автомобиль-антидепрессант: ничем не раздражает, но и не запоминается.

KGM Torres и Jetta VS7: тест на размытой грунтовке

Дожди размыли проселок, и для VS7 это проблема: полного привода-то нет. Кряхтя противобуксовочной системой и объезжая расквашенные участки, мы всё же добрались до места съемки. Но несколько раз были на грани. Несмотря на статус кроссовера и приличный клиренс (200 мм), вне асфальта Jetta чувствует себя чужеродно .

Jetta на ходу воздушная – воспринимается словно легковой хэтч.

За бампером VS7 – коротенький пластиковый пыльник, от которого до земли 200 мм. Днище плоское, без «якорей». Машине нет и года, а выхлопной тракт Jetta VS7 уже ржавый. Наводит на размышления…

Полноприводный Torres грунтовку пролетел на одном дыхании. Мало того, ради эффектного кадра мы даже залезли в жуткую с виду грязюку. Предварительно подстраховались, принудительно заблокировав муфту BorgWarner привода задних колес. Главное – не превышать 40 км/ч, иначе муфта распускается. Когда водитель снова сбавит ход, она заблокируется самостоятельно. Разумно.

Torres воспринимается чуть более тяжеловесным и инертным. Но глобальных просчетов по управляемости у него нет.

Мотор KGM тоже снизу прикрыт «фиговым листом» из пластика. Клиренс чуть скромнее – 190 мм. Муфта Торреса «сопливит» – негоже для почти новой машины.

Всё бы хорошо, если б не вывешивание. Зажав на перекосе заднюю «лапу», машина прекратила поступательное движение – имитации межколесных блокировок у KGM нет. Так что на бездорожье Torres отнюдь не всесильный .

Агрегаты KGM Torres и Jetta VS7

Союзником Торреса вне асфальта выступает и автомат, шестиступенчатый Aisin TF‑81SC. Там, где кроссоверы с роботом или вариатором просили бы пощады, KGM едет как ни в чем не бывало – на перегрев нет даже намека. На трассе и в городе к автомату тоже нет претензий – не тупит, переключается быстро и без дерготни.

И здесь следы экономии: капот Jetta VS7 без изоляции, фиксируется «палкой». Уплотнителей спереди и по бокам нет – только сзади.

Однако алюминиевый цепной 163‑сильный турбомотор G15DTF для Торреса хиловат. Для степенной езды хватает, но и только. Для более-менее бодрого разгона приходится даже отключать кондиционер – и всё равно набрать сотню быстрее, чем за 11 с, не получилось.

VS7 тоже не спортсмен, однако 100 км/ч ему покоряются почти на секунду быстрее. Это при том, что двигатель 1.4 (EA211) уступает в мощности – 150 л. с. Жаль, тандем мотор/коробка (тоже шестиступенчатый Aisin) работает неслаженно: есть заминки, переключения порой слишком заметны. А в спортрежиме характер становится нервным.

В KGM укрытый «шубой» капот держат пневмоупоры, для аккумулятора предусмотрен кофр, почти весь периметр – с уплотнителем.

Расход топлива у VS7 невелик – в среднем 9 л/100 км, Torres на полтора-два литра прожорливей. Ситуацию усугубляет малая емкость бака (50 л), что вынуждает часто посещать АЗС.

Управляемость и плавность хода KGM Torres и Jetta VS7

В основе VS7 лежит платформа MQB, которую мы знаем, скажем, по кроссоверам Skoda Karoq и Kodiaq. Они отличались почти безукоризненной управляемостью. А Jetta?

По сравнению с большинством «китайцев» она хороша, однако Шкодам уступает в покладистости. Руль более расслабленный, на волнах порой чувствуется раскачка, прямую держит не так четко.

По плавности хода регресса не случилось, что хорошо – стыки Jetta проходит жестковато, но крупный калибр подвеска отрабатывает неплохо. Правда, ход у нее короткий – случаются и пробои. Благо, стуки при работе приглушенные – но в салоне всё равно шумно, прежде всего из-за гула от дороги.

Полный привод KGM Torres дал повод залезть на бездорожье. Размытый участок с глубокими лужами проехали без проблем.

При вывешивании Torres становится «недвижимостью» – имитации работы межколесных блокировок у него нет. Противотуманки KGM Torres подсвечивают повороты.

Torres на фоне VS7 не теряется. Управляемость надежная. Руль даже точнее, чем у соперника. Прямую KGM держит хорошо, но при резких перестроениях на большом ходу корма погуливает.

Плавность хода выше, чем у Джетты. Все типы неровностей подвеска проглатывает увереннее. И энергоемкость вопросов не вызывает.

Но подвеска работает громковато. Досаждает и пластиковый скрип из багажника. Подумал, что «солирует» штанга шторки, снял ее – ничего не поменялось. Так что тихоней Torres тоже не назовешь.

Интерьер KGM Torres и Jetta VS7

Салон Джетты тщится быть похожим на европейский. Визуально кое-где у него это получается: руль и подрулевые, сенсорный блок климат-контроля, рукоятка АКП – от Фольксвагенов прошлых поколений.

Jetta VS7

У приборки Jetta VS7 – два варианта отображения информации. И оба – не верх эстетики. Особенно смущают ничем не заполненные углы. Топ-версия Jetta VS7 лишена поддержки Apple CarPlay и Android Auto, тогда как у простых модификаций она есть.

Традиционный рычаг, а не нефиксируемый селектор – это удобно.

Этот сенсорный блок управления климат-контролем мы ругали еще на Фольксвагенах. В правом козырьке Jetta VS7 – ни шторки, ни подсветки…

Но постепенно находишь массу следов экономии и китайский след. Регулируемый центральный подлокотник шатается и скрипит. Пестрая синюшная виртуальная приборка ничем не напоминает лаконичную фольксвагеновскую.

Передние сиденья Jetta VS7 простецкие. Регулировок минимум, вентиляции и памяти нет. Хотя профиль удачный.

Панорамная крыша – едва ли не единственная примета роскоши в сдержанно-скромном салоне VS7. Отголоски философии Simply Clever: к большому заднему кармашку пришит еще один маленький.

USB-разъем в Джетте один, зато на верхних дефлекторах не сэкономили – они раздельные. По запасу для ног Jetta обыгрывает соперника, но потолок ниже.

Медисистема лишена поддержки Apple CarPlay и Android Auto. В козырьках и бардачке нет подсветки, ручки на потолке лишены микролифта. Сиденья обтянуты простеньким кожзамом без перфорации – спина моментально прилипает. Вентиляции, конечно, нет. Но хотя бы обогрев внедрили.

KGM Torres

Приборы KGM Torres более контрастные, на солнце бликуют меньше. Да и отсутствие синюшности добавляет вистов. Если свайпнуть сверху вниз, появляется вкладка с «горячими» кнопками. Но она исчезает слишком быстро.

Салон KGM Torres выглядит интереснее и современнее, чем у соперника. Да и качество отделки повыше, на сиденьях натуральная кожа.

Меню медиасистемы Торреса отлично структурировано, да и русификация не вызывает ­вопросов. Флажок-селектор управления трансмиссией неинформативен – переключения приходится контролировать через приборку.

При том, что VS7 компактней Торреса, для ног задних пассажиров у него места больше. А багажник – просторнее.

Torres подкупает более современным интерьером. Дуэт больших 12‑дюймовых экранов, много мягкого пластика, а кожа в отделке – натуральная. Здорово смотрятся декоративные накладки под бронзу.

Сиденье KGM Torres порадовало обилием настроек: предусмотрена не только электрорегулировка поясничного упора, но и возможность менять угол наклона подушки.

Давно нам не попадались машины с удобной напольной педалью газа! За рослым водителем упираешься коленями в жесткий задник спинки. Напольный тоннель KGM Torres тоже немаленький, но тут он хотя бы оправдан наличием полного привода.

По оснащенности Torres богаче VS7: обогрев руля и обоих рядов сидений (у передних есть также вентиляция), коленная подушка безопасности, шумоизолирующие стекла передних дверей, контурная подсветка. Огорчило блеклое для машины с такой ценой звучание акустики.

Багажник Джетты лишен электропривода двери, но по простору заметно превосходит KGM (472 л по нашим замерам). Он и глубже, и полка закреплена выше. Дверь «корейца» поднимается высоко. Расстояние до шторки не очень большое. Слева и справа – глубокие кармашки с подпружиненными ремешками. Борта пластиковые.

Итоги сравнительного теста KGM Torres и Jetta VS7

Torres на полшага, но опередил соперника – помогли полный привод, комфортная подвеска, более богатый салон. Чего не хватило, так это дополнительных «лошадок» под капотом.

В VS7 дефицита мощности не ощущаешь. Зато понимаешь, что на тебе сэкономили: скромная отделка и комплектация, слабая шумоизоляция. От машины с фольксвагеновскими генами ожидаешь большего.

Jetta VS7 Простор сзади, багажник, топливная экономичность Скромные отделка и оснащение, нет полного привода KGM Torres Качественный салон, удобные сиденья, трансмиссия 4×4 Высокая цена, малая автономность

Подробный технический справочник KGM Torres и Jetta VS7, а также экспертная оценка и конкурентное окружеиие кроссоверов – по этой ссылке.