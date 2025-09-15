KGM Torres и Jetta VS7 — тест в цифрах
Подробный сравнительный тест кроссоверов KGM Torres и Jetta VS7 читайте по этой ссылке.
Ниже – детальная техническая информация, экспертная оценка и конкурентное окружение участников сравнительного теста «За рулем».
Данные производителей
|
|
Jetta VS7
|
KGM Torres
|
Снаряженная / полная масса
|
1425 / 1880 кг
|
1793 / 2170 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,2 с
|
10,9 с
|
Максимальная скорость
|
175 км/ч
|
191 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 51 л
|
АИ-95 / 50 л
|
Средний расход топлива
|
7,1 л / 100 км
|
9,1 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1395 см³
|
1497 см³
|
Мощность
|
110 кВт / 150 л. с. при 5000–6000 об/мин
|
120 кВт / 163 л. с. при 5000–5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
250 Н·м при 1750–3000 об/мин
|
280 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
полный
|
Коробка передач
|
А6
|
А6
|
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / з.х.
|
4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / 3,16
|
4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19
|
Главная передача
|
3,23
|
3,87
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
225/50 R18
|
235/55 R18
Геометрическая проходимость
|
|
Jetta VS7
|
KGM Torres
|
Просвет, мм
|
|
a
|
200
|
190
|
b
|
210
|
210
|
c
|
235
|
220
|
Угол
|
|
α
|
21,0°
|
21,0°
|
β
|
23,0°
|
22,5°
|
γ
|
17,5°
|
18,0°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Jetta VS7
|
10 000 км или 12 месяцев
|
2 года или 100 000 км
|
39
|
KGM Torres
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 100 000 км
|
30
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Jetta VS7
|
KGM Torres
|
Капот
|
170–185
|
100–140
|
Крыло переднее
|
165–205
|
100–140
|
Крыло заднее
|
165–210
|
110–130
|
Дверь передняя
|
165–210
|
110–140
|
Дверь задняя
|
155–205
|
100–140
|
Дверь багажника
|
160–185
|
95–135
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Jetta VS7
|
Oting Paladin
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
8
|
9
|
Органы управления
|
8
|
8
|
Обзор
|
9
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
Багажник
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
8
|
Тормоза
|
8
|
9
|
Управляемость
|
8
|
8
|
Комфорт
|
|
Шум
|
8
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
Климат
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
Сервис
|
7
|
7
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,13
|
8,20
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
Конкурентное окружение
|
Модель
|
Длина, мм
|
Мощность, л. с.
|
Цена, руб.
|
Bestune T90
|
4718
|
160–245
|
от 2 779 990
|
4510
|
175
|
от 3 699 000
|
Exeed LX
|
4520
|
147–150
|
от 3 140 000
|
Geely Atlas
|
4670
|
200
|
от 3 512 990
|
Hongqi HS3
|
4655
|
156–245
|
от 2 690 000*
* Летнее спецпредложение.
- Чем интересен китайский кроссовер премиум-марки Hongqi HS3, рассказано тут.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube