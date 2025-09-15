#
KGM Torres и Jetta VS7 — тест в цифрах

Опубликован технический справочник некитайских кроссоверов от 3 млн рублей

Подробный сравнительный тест кроссоверов KGM Torres и Jetta VS7 читайте по этой ссылке.

Ниже – детальная техническая информация, экспертная оценка и конкурентное окружение участников сравнительного теста «За рулем».

Данные производителей

Jetta VS7

KGM Torres

Снаряженная / полная масса

1425 / 1880 кг

1793 / 2170 кг

Время разгона 0–100 км/ч

10,2 с

10,9 с

Максимальная скорость

175 км/ч

191 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 51 л

АИ-95 / 50 л

Средний расход топлива

7,1 л / 100 км

9,1 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1395 см³

1497 см³

Мощность

110 кВт / 150 л. с. при 5000–6000 об/мин

120 кВт / 163 л. с. при 5000–5500 об/мин

Крутящий момент

250 Н·м при 1750–3000 об/мин

280 Н·м при 1500–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

полный

Коробка передач

А6

А6

Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / з.х.

4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / 3,16

4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19

Главная передача

3,23

3,87

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

225/50 R18

235/55 R18

Геометрическая проходимость

Jetta VS7

KGM Torres

Просвет, мм

a

200

190

b

210

210

c

235

220

Угол

α

21,0°

21,0°

β

23,0°

22,5°

γ

17,5°

18,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Jetta VS7

10 000 км или 12 месяцев

2 года или 100 000 км

39

KGM Torres

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 100 000 км

30

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Jetta VS7

KGM Torres

Капот

170–185

100–140

Крыло переднее

165–205

100–140

Крыло заднее

165–210

110–130

Дверь передняя

165–210

110–140

Дверь задняя

155–205

100–140

Дверь багажника

160–185

95–135

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Jetta VS7

Oting Paladin

Рабочее место водителя

Сиденье

8

9

Органы управления

8

8

Обзор

9

8

Салон

Передняя часть

8

9

Задняя часть

9

8

Багажник

9

8

Ходовые качества

Динамика

8

8

Тормоза

8

9

Управляемость

8

8

Комфорт

Шум

8

8

Плавность хода

8

9

Климат

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

7

7

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

8,13

8,20

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Конкурентное окружение

Модель

Длина, мм

Мощность, л. с.

Цена, руб.

Bestune T90

4718

160–245

от 2 779 990

Citroen C5 Aircross

4510

175

от 3 699 000

Exeed LX

4520

147–150

от 3 140 000

Geely Atlas

4670

200

от 3 512 990

Hongqi HS3

4655

156–245

от 2 690 000*

* Летнее спецпредложение.

  • Чем интересен китайский кроссовер премиум-марки Hongqi HS3, рассказано тут.
Тимкин Юрий
Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 25
15.09.2025 
Фото:Ян Сегал
