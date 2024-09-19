245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

«За рулем» испытал кроссовер Hongqi HS3 и узнал, чем интересен китайский премиум

– Зачем тут иероглифы, это серый импорт? – интересовался клиент в автосалоне, где я брал Hongqi HS3 на тест.

– Нет, это официальные поставки, получен ОТТС, есть заводская гарантия, центральный склад запчастей – всё как у людей. А иероглифы на багажнике – это написание марки Hongqi, что в переводе означает «красный флаг». Китайцы гордятся, что это название дал лично Мао Цзэдун, поэтому надпись красуется на всех без исключения моделях – даже тех, что идут на экспорт.

Комплектации Hongqi HS3

Кто сказал «китайский Мерседес»? В сопоставимом по размерам кроссовере Mercedes-Benz GLC мотор стоит продольно, а здесь – поперечно. И привод в HS3 передний.

Турбомотора 1.5 Т‑GPF (156 л. с., 252 Н·м) базовому HS3 откровенно не хватает. Ускоряется нехотя, как будто из-под палки. Заявленные 9,9 с разгона до сотни выглядят средненько. На деле же и это время не подтвердилось – по нашим замерам, машина набирает 100 км/ч за 11,6 с.

Hongqi HS3

Если уж и брать эту модель, то только с двухлитровым мотором (245 л. с., 380 Н·м). Там и мощности будет достаточно, и вместо дерганого семиступенчатого робота собственной разработки используют ценимый нашими автомобилистами традиционный восьмиступенчатый автомат Aisin AWF8.

А главное – там будет полный привод с муфтой BorgWarner, тогда как версия 1.5 – исключительно для города.

Как едет версия 2.0?

Я было съехал на грунтовку, но начался дождь, и машина тотчас стала вилять, пробуксовывая на ровном месте. Обратно – на асфальт!

Днище HS3 плоское, однако фетровый грязезащитный фартук со своей задачей не справляется. Проехал по луже – весь моторный отсек изгваздался.

Тем более что здесь HS3 радует. Он достаточно бодро управляется – охотно встает на дугу, ловко перекладывается в S‑образных связках и не докучает кренами. Руль, может, и не образец информативности, но по уровню обратной связи лучше многих китайских одноклассников.

Тройной контур уплотнения дверей не спасает Hongqi HS3 от проникновения грязи.

Плавность хода выше, чем «средняя температура по больнице». Машина с похвальной бархатистостью проехала по брусчатке, что у Московского зоопарка, уверенно отработала чудовищно кривые заплатки на улице Гиляровского и стоически держалась на «лежачих полицейских». За шасси – зачет.

Что внутри у HS3?

HS3 – самый компактный и доступный в гамме Hongqi. Хотя всё относительно. По длине (4655 мм) он превосходит Мазду СХ‑5 и Volkswagen Tiguan.

Вариант с классическими шкалами понравился больше, чем иные раскладки. Почти все настройки проводятся через тачскрин медиасистемы. Экран диагональю 12,6 дюйма – с антибликовым покрытием.

Интерьер Hongqi HS3 красив и современен. Помимо привычных белой и черной расцветок можно выбрать синюю, серую и зеленую. Робот переключается с задержками – у многих конкурентов трансмиссия работает оперативнее.

А ценник нешуточный: базовая версия предлагается за 4 млн рублей. Дорого, ну так все Hongqi в принципе недешевы, ибо позиционируются как машины премиум-класса. Чувствуется ли это в интерьере?

Слева от руля – лоток для мелочей. Левым коленом то и дело задеваешь рычажок управления круиз-контролем – его надо установить повыше.

Скорее да, чем нет. Двери влипают с приглушенным породистым звуком. На ходу царит завидная тишина – даже на шоссейных скоростях можно разговаривать вполголоса. Салон выглядит добротным, хоть натуральных материалов в отделке нет: кожа – искусственная, а декоративные накладки – псевдоалюминиевые.

Большие диапазоны регулировок сиденья помогут с удобством устроиться водителю любого роста. Но сами кресла не идеальны – у спинок выталкивающий профиль.

Сиденья Hongqi HS3 с интегрированными подголовниками смотрятся спортивно, однако профиль у них самый обычный. Второй ряд очень просторен. Места хватает с избытком даже пассажирам ростом выше среднего. Продольной регулировки нет, но можно менять угол наклона спинки.

Занятно реализована поддержка Apple CarPlay: не напрямую, а через подключение к USB-разъему внешнего модуля – он-то и «женит» телефон с машиной. Честно говоря, первый раз имел дело с таким устройством. Заводское ли? И да, Android Auto система не видит – но это дело времени, придумают другой модуль.

Не шибко большой багажник Hongqi HS3 порадовал внушительной высотой подъема двери, глубоким кармашком слева и хорошим оснащением.

Итог

К HS3 у меня только одна весомая претензия – не самый лучший тандем из дохлого мотора и «заикающегося» робота. Рекомендую поднакопить полмиллиона на версию 2.0 – не придется мириться с компромиссами.

У двухлитровой машины и оснащение получше: отделка из натуральной кожи и вентиляция передних сидений, обогрев руля, комплекс водительских ассистентов.

Кузов Hongqi HS3 оцинкован весь – кроме крыши.

Красивый, просторный и качественный салон Базовый силовой агрегат слишком чахлый

Hongqi HS3

Длина / ширина / высота / база 4655 / 1900 / 1668 / 2770 мм

4655 / 1900 / 1668 / 2770 мм Объем багажника 352/706 л

352/706 л Снаряженная / полная масса 1660 / 2110 кг

1660 / 2110 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 115 кВт / 156 л. с. при 5500 об/мин; 252 Н·м при 1500–4350 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 115 кВт / 156 л. с. при 5500 об/мин; 252 Н·м при 1500–4350 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,9 с

0–100 км/ч 9,9 с Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 64 л

АИ‑95 / 64 л Средний расход топлива 6,8 л / 100 км

6,8 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7