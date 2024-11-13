Кроссоверы на немецкой платформе обновились и подорожали: что изменилось (и на чем сэкономили)
Бренд Jetta появился в Китае в 2019 году в результате коллаборации компаний FAW и Volkswagen. Изначально планировалось выпускать автомобили исключительно для местного рынка. Однако с 2024 года компания ФАВ‑Восточная Европа начала официально импортировать Джетты в Россию.
К нам завозят весь модельный ряд: седан VA3, а также переднеприводные кроссоверы VS5 и VS7. С октября последние доступны в обновленном виде.
Jetta VS7: есть хорошие новости
На дорестайлинговом VS7 я ездил совсем недавно, поэтому отчетливо помню его ездовые повадки. Как и все автомобили, построенные на фольксвагеновской платформе MQB, он радовал завидной управляемостью – во всех дорожных ситуациях стабилен и понятен для водителя. Но ехал жестковато, старательно собирая весь профиль дороги.
У обновленной машины управляемость всё так же хороша. При этом плавность хода подтянулась – на стыках трясет не так сильно, да и звуковое сопровождение не столь громкое. Похоже, что перекалибровали амортизаторы. Правда, в российском представительстве изменения в шасси не комментируют: дескать, мелкие настройки проводятся регулярно, но китайцы обнародуют их не всегда.
Зато стилистические новшества очевидны. Поставили безрамочную радиаторную решетку, подкорректировали бамперы, вместо эмблемы на багажной двери написали название марки.
Дизайн и оснащение салона не изменились, однако воспринимается он более уютным и благородным. А всего-то надо было покрыть переднюю панель и дверные карты мягкими материалами.
И всё же полностью следы экономии не замели. Бардачок и макияжные зеркальца без подсветки, потолочные ручки без микролифта, набор обогревов скудный (только передние сиденья) – для флагманской модели такая экономия вряд ли уместна.
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