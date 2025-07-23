163 л. с., автомат, полный привод: новый корейский кроссовер на тестах «За рулем»

Кроссовер KGM Torres пришел на смену популярному в РФ SsangYong Actyon

SsangYong, вернувшийся в Россию через фирму-дистрибьютора под брендом KGM, начал продажи с четырех моделей.

Три имени мы слышали и раньше – это Tivoli, Korando да большой Rexton.

А кроссовер Torres – зверь новый, созданный на общей с Tivoli и Korando платформе с поперечным расположением силового агрегата.

Он должен занять место популярного в свое время Актиона.

Экстерьер и интерьер

Времена, когда почти каждый SsangYong шокировал странной внешностью, позади. Кузов Торреса усыпан яркими деталями вроде петель на капоте или красной заглушки буксировочной проушины.

KGM Torres. Цена в России от 4 800 000 ₽

На двери багажника – имитация запасного колеса. Как и у кроссовера Haval H3 с таким же решением, дверь багажника подъемная, а не распашная. Но в отличие от «китайца», у «корейца» нашлось место для щетки стеклоочистителя.

Интерьер радует цветовым решением и формами. Правда, коричневая отделка доступна лишь в самой дорогой версии Ikon Brown. Главное, что стиль не помешал удобству: салон и багажник вместительны и хорошо продуманы.

Виртуальный щиток приборов удобен и почти не бликует. Медиасистема богаче и современнее, чем у флагманского внедорожника Rexton.

Виртуальная приборная панель и экран медиасистемы объединены в единое целое. Консоль развернута к водителю.

Виртуальная приборка и развернутый к водителю экран медиасистемы почти не бликуют. Под парящим центральным тоннелем – огромная площадка для вещей.

Как едет?

Всё хорошо – до тех пор, пока не воспользуешься тумблером коробки передач. Решение не новое, но паузы между нажатием и реальным включением передачи кажутся вечными.

Селектор коробки напоминает тумблер и расположен на «парящем» тоннеле. Передним правым сиденьем можно управлять со второго ряда.

Дело явно в софте «селектора». Ведь это не робот, где порой долго замыкаются сцепления, а классический шестиступенчатый автомат Aisin TF‑81.

К счастью, на ходу таких проблем нет – гидромеханика быстро соображает, что к чему, практически не крадя ускорения.

Двигатель только один – полуторалитровый турбо мощностью 163 л. с. Запаса энерговооруженности практически нет, ускорение не поражает воображение. Но и дефицита тяги тоже нет: для обычного перемещения в пространстве хватит.

Простые на вид сиденья отлично распределяют нагрузку.

Схемы подвесок – стойки McPherson спереди и многорычажка сзади, причем даже у переднеприводных версий. Я же ездил на полноприводной машине, и скажу, что хороший баланс в настройках чувствуется на всех покрытиях.

На асфальте Torres надежно цепляется за дугу, намекая на занос именно тогда, когда ожидаешь. Неплохо стоит на автостраде.

Сзади просторно. Для пассажиров второго ряда есть трехступенчатый обогрев сидений.

Но и вне ровных дорог он не лишен талантов. При желании может «помести хвостом», а момент подключения задних колес совершенно не чувствуется – будто едешь с постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом. С энергоемкостью или раскачкой проблем тоже нет.

Это не значит, что можно нестись в раллийном режиме по грунтовке. Но если придется менять какой-то элемент шасси, его можно подобрать по… каталогу! С китайскими производителями мы уже стали забывать, что такое заводской каталог запчастей. Но у KGM он есть с самого появления в России.

МЛАДШИЕ Еще два кроссовера на переднеприводной платформе в иерархии KGM расположены ниже Торреса. Самый младший – Tivoli. Двигатель и коробка передач такие же, как у Торреса: турбомотор 1.5 на 163 л. с. и шестиступенчатый автомат. Цены стартуют с 3,6 млн рублей. Дороговато для переднеприводного кроссовера длиной чуть больше четырех метров – и это еще мягко сказано. KGM Korando чуть крупнее, но силовой агрегат тот же. В отличие от Tivoli, у Korando есть и полный привод. Базовая машина стоит 4 млн рублей, а самый доступный Korando с полным приводом оценен в 4,7 млн. Тоже дорого. KGM Tivoli KGM Korando

Цена и качество

KGM Torres – запоминающийся и сбалансированный кроссовер. Правда, и цены запоминаются: базовый Torres с передним приводом обойдется почти в 5 млн рублей, а топовый Icon Brown с полным приводом и коричневым салоном тянет на 6 млн! Поэтому шансы повторить успех Актиона ничтожны.

Впечатление от неплохого багажника портит обивка боковин из жесткого пластика.

Хочется верить, что с началом сборки в Калининграде прайс будет гуманнее. Иначе стильная внешность, наличие каталогов запчастей и даже корейское происхождение не помогут.

Torres на удивление неплохо справляется не только с грунтовой дорогой, но и с рельефным бездорожьем.

Стильный и практичный кроссовер Гораздо дороже «китайцев»

KGM Torres

Длина / ширина / высота / база 4705 / 1890 / 1720 / 2680 мм

4705 / 1890 / 1720 / 2680 мм Снаряженная / полная масса 1793 / 2170 кг

1793 / 2170 кг Объем багажника 703/1622 л

703/1622 л Максимальная скорость 191 км/ч

191 км/ч Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 120 кВт / 163 л. с. при 5000–5500 об/мин; 280 Н·м при 1500–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 120 кВт / 163 л. с. при 5000–5500 об/мин; 280 Н·м при 1500–4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л

АИ-95 / 50 л Трансмиссия полный привод; А6