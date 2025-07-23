163 л. с., автомат, полный привод: новый корейский кроссовер на тестах «За рулем»
SsangYong, вернувшийся в Россию через фирму-дистрибьютора под брендом KGM, начал продажи с четырех моделей.
Три имени мы слышали и раньше – это Tivoli, Korando да большой Rexton.
А кроссовер Torres – зверь новый, созданный на общей с Tivoli и Korando платформе с поперечным расположением силового агрегата.
Он должен занять место популярного в свое время Актиона.
Экстерьер и интерьер
Времена, когда почти каждый SsangYong шокировал странной внешностью, позади. Кузов Торреса усыпан яркими деталями вроде петель на капоте или красной заглушки буксировочной проушины.
На двери багажника – имитация запасного колеса. Как и у кроссовера Haval H3 с таким же решением, дверь багажника подъемная, а не распашная. Но в отличие от «китайца», у «корейца» нашлось место для щетки стеклоочистителя.
Интерьер радует цветовым решением и формами. Правда, коричневая отделка доступна лишь в самой дорогой версии Ikon Brown. Главное, что стиль не помешал удобству: салон и багажник вместительны и хорошо продуманы.
Виртуальная приборка и развернутый к водителю экран медиасистемы почти не бликуют. Под парящим центральным тоннелем – огромная площадка для вещей.
Как едет?
Всё хорошо – до тех пор, пока не воспользуешься тумблером коробки передач. Решение не новое, но паузы между нажатием и реальным включением передачи кажутся вечными.
Дело явно в софте «селектора». Ведь это не робот, где порой долго замыкаются сцепления, а классический шестиступенчатый автомат Aisin TF‑81.
К счастью, на ходу таких проблем нет – гидромеханика быстро соображает, что к чему, практически не крадя ускорения.
Двигатель только один – полуторалитровый турбо мощностью 163 л. с. Запаса энерговооруженности практически нет, ускорение не поражает воображение. Но и дефицита тяги тоже нет: для обычного перемещения в пространстве хватит.
Схемы подвесок – стойки McPherson спереди и многорычажка сзади, причем даже у переднеприводных версий. Я же ездил на полноприводной машине, и скажу, что хороший баланс в настройках чувствуется на всех покрытиях.
На асфальте Torres надежно цепляется за дугу, намекая на занос именно тогда, когда ожидаешь. Неплохо стоит на автостраде.
Но и вне ровных дорог он не лишен талантов. При желании может «помести хвостом», а момент подключения задних колес совершенно не чувствуется – будто едешь с постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом. С энергоемкостью или раскачкой проблем тоже нет.
Это не значит, что можно нестись в раллийном режиме по грунтовке. Но если придется менять какой-то элемент шасси, его можно подобрать по… каталогу! С китайскими производителями мы уже стали забывать, что такое заводской каталог запчастей. Но у KGM он есть с самого появления в России.
МЛАДШИЕ
Еще два кроссовера на переднеприводной платформе в иерархии KGM расположены ниже Торреса. Самый младший – Tivoli. Двигатель и коробка передач такие же, как у Торреса: турбомотор 1.5 на 163 л. с. и шестиступенчатый автомат. Цены стартуют с 3,6 млн рублей. Дороговато для переднеприводного кроссовера длиной чуть больше четырех метров – и это еще мягко сказано.
KGM Korando чуть крупнее, но силовой агрегат тот же. В отличие от Tivoli, у Korando есть и полный привод. Базовая машина стоит 4 млн рублей, а самый доступный Korando с полным приводом оценен в 4,7 млн. Тоже дорого.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Лада Искра — первый тест товарных машин
|
Новое правило перевозки детей — теперь вам грозит штраф...
|
Как Хонда за ночь стала самой популярной в Англии
Цена и качество
KGM Torres – запоминающийся и сбалансированный кроссовер. Правда, и цены запоминаются: базовый Torres с передним приводом обойдется почти в 5 млн рублей, а топовый Icon Brown с полным приводом и коричневым салоном тянет на 6 млн! Поэтому шансы повторить успех Актиона ничтожны.
Хочется верить, что с началом сборки в Калининграде прайс будет гуманнее. Иначе стильная внешность, наличие каталогов запчастей и даже корейское происхождение не помогут.
KGM Torres
- Длина / ширина / высота / база 4705 / 1890 / 1720 / 2680 мм
- Снаряженная / полная масса 1793 / 2170 кг
- Объем багажника 703/1622 л
- Максимальная скорость 191 км/ч
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 120 кВт / 163 л. с. при 5000–5500 об/мин; 280 Н·м при 1500–4000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л
- Трансмиссия полный привод; А6
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube