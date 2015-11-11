Проверяем на ремонтопригодность SsangYong Actyon

Сегодня сложно найти кроссовер с богатым набором модификаций. Один из немногих — SsangYong Actyon: покупатель волен выбирать не только мотор и коробку, но и тип привода. Проверим, не обернется ли такой ассортимент усложнением обслуживания.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

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SsangYong Actyon

ДЕБЮТ: апрель 2010 года, Пусан

КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый, 2,0 л (149 л.с.); дизельный, 2,0 л (149 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М6, А6

ПРИВОД: передний, полный

КОМПЛЕКТАЦИИ: Welcome, Original, Comfort, Elegance, Elegance+, Elegance L, Premium, Red Line

ЦЕНА: 999 000–1 509 990 руб.

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ЛЕГО

У двухлитровых бензинового и дизельного моторов Актиона одинаковые рабочий объем и мощность. Оба снабжены необслуживаемым цепным приводом ГРМ. В целом, не считая естественных конструктивных различий двигателей этих двух типов, их окружение на редкость схоже.

Для бензинового мотора предусмотрен привычный межсервисный интервал — 15 000 км или один год. Ремень навесного оборудования снабжен автоматическим роликом-натяжителем. Для его ослабления на корпусе сделан отлив под ключ «на 19». Свободного пространства для манипуляций очень мало — мешает лонжерон. Ремень меняют снизу. Регламент не устанавливает сроков замены, но сервисмены говорят, что он легко переживает 100 000 км.

Индивидуальные катушки свечей зажигания расположены под декоративной крышкой двигателя. Как и у большинства моторов, ее удерживают резиновые втулки; прилагаем небольшое усилие и стягиваем вверх с креплений. Катушки зафиксированы болтами «на 10», свечи — под привычную головку «на 16». Интервал замены свечей — 30 000 км.

1 На машинах с механической коробкой доступ к сливной пробке антифриза ( ) сво- бодный. В случае с автоматом мешают магистрали охлаж- дения агрегата — придется действо- вать на ощупь.

Сливная масляная пробка у дизеля (2) — под ключ «на 14», у автомата (1) — под шестигранник «на 5». Пластиковый корпус масляного фильтра картриджного типа для бензинового мотора (4) выкручиваем головкой «на 27». Чтобы пролить как можно меньше смазки, в его центре предварительно вывертываем пробку под шестигранник «на 5». Сливная пробка двигателя (5) — под ключ «на 14», а всех механических коробок (3 ) — под ключ «на 22». Сливная масляная пробка автомата для бензинового мотора (6) — под головку «на 22». В автомате для бензинового мотора заливная (контрольная) пробка под квадрат «на ⅜ дюйма» расположена в нижней части переднего пластикового поддона. Для нее подойдет вороток или трещотка из соответствующего набора.

Топливный фильтр вне бака — удобное для обслуживания решение. Кстати, большая редкость на современных автомобилях. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км. Оригинальный идет в сборе с кронштейном крепления к кузову. При замене достаточно открутить две гайки «на 12». При использовании фильтров‑аналогов дополнительно разжимаем металлический хомут на кронштейне, ослабляя болт крестовой отверткой или головкой «на 10». Топливные магистрали закреплены удобными быстросъемами.

Дизелю прописан более скромный межсервисный интервал — 10 000 км или один год. Навесной ремень имеет автоматический ролик-натяжитель, похожий на таковой у бензинового мотора. Но из-за конструкции не всегда удается достаточно ослабить его, чтобы натянуть новый ремень. Сервисмены используют специальную оправку и надевают ремень, вращая шкив коленчатого вала. Регламент и срок жизни элемента — как у ремня бензинового двигателя.

Топливный фильтр дизеля расположен под капотом, за АКБ. При его замене сервисмены не трогают батарею. Мéста хватает, чтобы извлечь корпус вместе с его кронштейном. Он закреплен тремя гайками «на 10» на чашке левой стойки. Не забудьте отсоединить топливные магистрали и разъем обогрева фильтра. Обратите внимание: внизу расположен датчик уровня воды — не порвите проводку.

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Сливная пробка раздаточной коробки (2) — под шестигранник «на 10», а заливная (контрольная) (1) — под ключ «на 17». Заливная (она же контрольная) пробка механических коробок передач (3) — под ключ «на 17». Расположена на корпусе за левым приводом. Заливная (контрольная) пробка дизельного автомата (4) под ключ «на 16» расположена на корпусе перед левым приводом. На заднем редукторе сливная (6) и заливная (контрольная) (5) пробки — под головку «на 22». У дизеля масляный фильтр — картриджного типа, спрятан под декоративной крышкой. Она закреплена четырьмя бычными фиксаторами. Выкручиваем пластиковый корпус фильтра специальной чашкой.

Фильтр — картриджного типа, поэтому разбираем корпус и меняем бумажный элемент. Для этого откручиваем два торкса «на 25». После сборки прокачиваем систему ручным насосом, расположенным на фильтре. Поворачиваете его пластиковую крышку против часовой стрелки, и она приподнимается на штоке. Чтобы зафиксировать насос после прокачки, нужно нажать на крышку и повернуть соответственно по часовой. Иногда открутить крышку рукой не получается и требуется инструмент (достаточно подручного). Интервал замены фильтра — 30 000 км.

Воздушный фильтр в корпусе, расположен перед АКБ; на машинах с бензиновым мотором и с дизельным корпусá одинаковые. Для замены элемента приподнимаем верхнюю крышку. Она закреплена тремя защелками и одним невыпадающим болтом «на 10» или под крестовую отвертку. Интервал замены на машине с бензиновым двигателем — 30 000 км, с дизельным — всего 10 000 км.

Сливная пробка антифриза расположена в нижней части радиатора, слева. Откручивая ее, вы открываете канал в штуцере, под которым есть отверстие в усилителе кузова. Сквозь это отверстие жидкость стекает прямо в емкость — хорошее решение. Правда, придется частично снять пластиковый пыльник под бампером. Регламент замены антифриза на бензиновой машине — каждые 90 000 км, а на дизельной вновь чаще — 60 000 км.

3 Чтобы снять разъем катушки зажигания, нажимаем на язычок фиксатора (1). Для снятия разъема обогрева дизельного топливного фильтра (2) нажимаем на язычок фиксатора (3). Демонтируем топливные магистрали, выдвинув синий стопор (4) одного крепления и нажав на красный замок (5) другого.

Чтобы снять разъем катушки зажигания, нажимаем на язычок фиксатора (1). Для снятия разъема обогрева дизельного топливного фильтра (5) нажимаем на язычок фиксатора (3). Демонтируем топливные магистрали, выдвинув синий стопор (4) одного крепления и нажав на красный замок (2) другого.

Ситуация с усилителем руля неоднозначна. Независимо от модификации на Actyon могут устанавливать как классический гидравлический, так и электрический, встроенный в рулевую колонку. На свежих машинах ГУР чаще идет в связке с бензиновым мотором, а электрический усилитель — с дизелем. Интервалы замены масла не прописаны. Жидкость обновляют частично, откачивая ее из расширительного бачка, или полностью, снимая магистрали с рейки. Увы, соединений на обычных хомутах не предусмотрели.

Механические коробки для бензинового двигателя и для дизеля разные по начинке, но очень схожи внешне, особенно по расположению технологических отверстий. Предусмотрены привычные сливная и заливная пробки, доступ к обеим хороший. Нормальный уровень масла — по кромку заливного отверстия. Интервал замены смазки одинаковый — 60 000 км (довольно часто производители заливают масло на весь срок службы).

Автоматы для бензинового мотора и для дизеля — абсолютно разные агрегаты. У обоих нет щупа для контроля масла, зато есть удобные сливная и заливная пробки. Нормальный уровень на прогретой коробке при работающем моторе — по кромку заливного отверстия. В обоих агрегатах смазку меняют через каждые 60 000 км. Советую этот пробег не превышать — тогда автомат будет жить долго.

13 На машинах с механической коробкой доступ к сливной пробке антифриза свободный. В случае с автоматом мешают магистрали охлаждения агрегата — придется действовать на ощупь.

На машинах с механической коробкой доступ к сливной пробке антифриза свободный. В случае с автоматом мешают магистрали охлаждения агрегата — придется действовать на ощупь.

15 Такое сейчас уже редко встретишь: механизм регулировки стояночного тормоза расположен под днищем, в центральном туннеле. Доступ к гайке «на 12» хороший.

Такое сейчас уже редко встретишь: механизм регулировки стояночного тормоза расположен под днищем, в центральном туннеле. Доступ к гайке «на 12» хороший.

Узлы трансмиссии, равно как и ее архитектура, идентичны у всех Актионов. У коробок передач для версий 4×4 немного иной корпус — рассчитанный на стыковку с раздаткой. Масло в ней проверять тоже удобно. И задний редуктор прост в обслуживании. Опять-таки удивил неприлично маленький интервал замены масла в обоих узлах — всего 30 000 км. Обычно такой бывает у вседорожников, а не у кроссоверов.

САТЕЛЛИТЫ

Аккумулятор менять сложно. Он зафиксирован снизу металлической пластиной на двух болтах «на 12», но доступу к ним мешает кронштейн блока управления двигателем. На версии с бензиновым мотором кронштейн можно безболезненно отогнуть в сторону, а на дизельной манёврам мешают различные магистрали. Но не следует отвертывать этот кронштейн: дольше потом будете наживлять болты крепления. В этом случае процесс немного упростит магнитная головка.

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Салонный фильтр в сборе с крышкой расположен за бардачком. Вынимаем элемент, сжав фиксаторы по бокам (1). Снимаем топливные магистрали с бензинового фильтра, надавив на квадратные замки фиксаторов (2). Если соединения сильно забиты грязью, предварительно покачайте их с нажатой «кнопкой» из стороны в сторону. Так меньше риск что-либо сломать. Интервал замены фильтра не регламентирован, но обычно его обновляют при каждом ТО.

Подкапотный блок предохранителей стоит рядом с аккумулятором. Несложные крепления крышки, обозначения цепей (пусть и на английском) и минимальный запас предохранителей упрощают замену. Салонный блок — в левом торце панели приборов. Для снятия его крышки нажимаем на фиксатор снизу. Запасных предохранителей нет, но есть обозначения — уже хорошо.

На всех модификациях Актиона спереди и сзади установлены дисковые тормоза. Передние двухпоршневые суппорты закреплены двумя болтами «на 14». При замене колодок утапливать поршни не очень удобно. (Впрочем, все подобные конструкции не балуют простотой этой операции.) Задние суппорты, обычные, зафиксированы такими же болтами. Поршни утапливают без вращения, любым подручным инструментом — специальные приспособления не нужны. Механизм стояночного тормоза (барабанная конструкция с отдельными колодками) встроен в тормозной диск. Менять его колодки придется ой как не скоро. Штуцеры для прокачки системы расположены удобно. Заменяют тормозную жидкость на каждом втором ТО.

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Щетка заднего стеклоочистителя (2) зафиксирована на поводке (1), как у большинства машин. Чтобы снять щетку переднего стеклоочистителя, откидываем замок (3) и стягиваем ее с поводка. Бардачок снабжен амортизатором и двумя ограничителями откидывания по бокам, причем правый (4) — съемный. Предварительно стягиваем шток амортизатора с крепления (5), немного сдвигаем бардачок вправо — и левый ограничитель сам выйдет из зацепления.

Заводская защита картера — пластиковый пыльник. Такой защиты достаточно, ведь мотор и коробка передач висят значительно выше массивного подрамника. На пыльнике нет технологических отверстий для слива жидкостей, зато он не нагребет грязи и крепится удобными болтами «на 10».

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Лампы поворотников расположены во внешних углах фар, в отдельных колодцах. Утоплены глубоко, и для их замены оптику придется снимать, частично демонтировав бампер. Операция трудоемкая, и хорошо, что эти лампы перегорают редко. Доступ к остальным элементам вполне сносный. Отдельные лампы ближнего и дальнего света стоят в индивидуальных колодцах с крышками, которые фиксируются поворотом. Доступ к правой фаре чуть проще, поскольку слева мешают корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Лампы закреплены пружинами с замками. Дневные ходовые огни диодные, замена — только в сборе с фарой. Лампы в передних противотуманках меняем снизу, частично отсоединив нижние крепления подкрылков.

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Разъем с лампы передней противотуманки снимаем, нажав на выступы замков по бокам (1). Световой элемент фиксируется поворотом. Лампа ближнего света закреплена двойной пружиной на замках по бокам (2) — удобное решение. Разъем без стопоров. Странно: на правой фаре, доступ к которой лучше, эту пружину не разглядеть невооруженным глазом — нужно зеркальце. Лампа дальнего света прижата металлической пружиной на замке (3). Разъем без фиксаторов. Доступ и видимость приемлемые и примерно одинаковы на обеих фарах.

При замене задних ламп снимаем фонари: отверстие в нише кузова — только под жгут проводки. Благо, крепления удачные и операция не займет много времени и сил. Все лампы фиксируются поворотом. Дополнительный стоп-сигнал на крышке багажника светодиодный, его меняем только в сборе. Для замены ламп в подсветке номера снимаем корпус. Крепления незамысловатые, но хрупкие — действуем осторожно. Рамка номерного знака при этом не мешает.

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Фонарь закреплен двумя саморезами (1) и парой фиксаторов (4), входящих в направляющие в нише кузова (3). Разъем (2) снимаем, нажав на характерный прямоугольный выступ фиксатора. Для снятия подсветки номера сдвигаем корпус от центра крышки багажника до появления щели (5). Вставляем плоскую отвертку и аккуратно поддеваем элемент. С одной стороны он закреплен на пластиковом пружинном замке (6), а с другой — на выступах (7). Потянув на себя сначала нижнюю часть, а потом верхнюю, вынимаем фонарь.

ИТОГ SsangYong Actyon набрал 12,2 балла — хороший показатель. При оценке мы не учитывали работы по обслуживанию узлов полноприводной трансмиссии (привели их лишь для справки) — ради объективного сравнения с моноприводными конкурентами. Не обошлось без досадных промахов и реальных сложностей, но в целом автомобиль прост в обслуживании.

Редакция благодарит автоцентр «Маршал Авто» за помощь в подготовке материала