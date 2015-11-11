Проверяем на ремонтопригодность SsangYong Actyon

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.
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SsangYong Actyon
- ДЕБЮТ: апрель 2010 года, Пусан
- КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)
- ДВИГАТЕЛИ: бензиновый, 2,0 л (149 л.с.); дизельный, 2,0 л (149 л.с.)
- КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М6, А6
- ПРИВОД: передний, полный
- КОМПЛЕКТАЦИИ: Welcome, Original, Comfort, Elegance, Elegance+, Elegance L, Premium, Red Line
- ЦЕНА: 999 000–1 509 990 руб.
ЛЕГО
У двухлитровых бензинового и дизельного моторов Актиона одинаковые рабочий объем и мощность. Оба снабжены необслуживаемым цепным приводом ГРМ. В целом, не считая естественных конструктивных различий двигателей этих двух типов, их окружение на редкость схоже.
Для бензинового мотора предусмотрен привычный межсервисный интервал — 15 000 км или один год. Ремень навесного оборудования снабжен автоматическим роликом-натяжителем. Для его ослабления на корпусе сделан отлив под ключ «на 19». Свободного пространства для манипуляций очень мало — мешает лонжерон. Ремень меняют снизу. Регламент не устанавливает сроков замены, но сервисмены говорят, что он легко переживает 100 000 км.
Индивидуальные катушки свечей зажигания расположены под декоративной крышкой двигателя. Как и у большинства моторов, ее удерживают резиновые втулки; прилагаем небольшое усилие и стягиваем вверх с креплений. Катушки зафиксированы болтами «на 10», свечи — под привычную головку «на 16». Интервал замены свечей — 30 000 км.
1На машинах с механической коробкой доступ к сливной пробке антифриза ( ) сво- бодный. В случае с автоматом мешают магистрали охлаж- дения агрегата — придется действо- вать на ощупь.
Топливный фильтр вне бака — удобное для обслуживания решение. Кстати, большая редкость на современных автомобилях. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км. Оригинальный идет в сборе с кронштейном крепления к кузову. При замене достаточно открутить две гайки «на 12». При использовании фильтров‑аналогов дополнительно разжимаем металлический хомут на кронштейне, ослабляя болт крестовой отверткой или головкой «на 10». Топливные магистрали закреплены удобными быстросъемами.
Дизелю прописан более скромный межсервисный интервал — 10 000 км или один год. Навесной ремень имеет автоматический ролик-натяжитель, похожий на таковой у бензинового мотора. Но из-за конструкции не всегда удается достаточно ослабить его, чтобы натянуть новый ремень. Сервисмены используют специальную оправку и надевают ремень, вращая шкив коленчатого вала. Регламент и срок жизни элемента — как у ремня бензинового двигателя.
Топливный фильтр дизеля расположен под капотом, за АКБ. При его замене сервисмены не трогают батарею. Мéста хватает, чтобы извлечь корпус вместе с его кронштейном. Он закреплен тремя гайками «на 10» на чашке левой стойки. Не забудьте отсоединить топливные магистрали и разъем обогрева фильтра. Обратите внимание: внизу расположен датчик уровня воды — не порвите проводку.
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Фильтр — картриджного типа, поэтому разбираем корпус и меняем бумажный элемент. Для этого откручиваем два торкса «на 25». После сборки прокачиваем систему ручным насосом, расположенным на фильтре. Поворачиваете его пластиковую крышку против часовой стрелки, и она приподнимается на штоке. Чтобы зафиксировать насос после прокачки, нужно нажать на крышку и повернуть соответственно по часовой. Иногда открутить крышку рукой не получается и требуется инструмент (достаточно подручного). Интервал замены фильтра — 30 000 км.
Воздушный фильтр в корпусе, расположен перед АКБ; на машинах с бензиновым мотором и с дизельным корпусá одинаковые. Для замены элемента приподнимаем верхнюю крышку. Она закреплена тремя защелками и одним невыпадающим болтом «на 10» или под крестовую отвертку. Интервал замены на машине с бензиновым двигателем — 30 000 км, с дизельным — всего 10 000 км.
Сливная пробка антифриза расположена в нижней части радиатора, слева. Откручивая ее, вы открываете канал в штуцере, под которым есть отверстие в усилителе кузова. Сквозь это отверстие жидкость стекает прямо в емкость — хорошее решение. Правда, придется частично снять пластиковый пыльник под бампером. Регламент замены антифриза на бензиновой машине — каждые 90 000 км, а на дизельной вновь чаще — 60 000 км.
3Чтобы снять разъем катушки зажигания, нажимаем на язычок фиксатора (1). Для снятия разъема обогрева дизельного топливного фильтра (2) нажимаем на язычок фиксатора (3). Демонтируем топливные магистрали, выдвинув синий стопор (4) одного крепления и нажав на красный замок (5) другого.
Ситуация с усилителем руля неоднозначна. Независимо от модификации на Actyon могут устанавливать как классический гидравлический, так и электрический, встроенный в рулевую колонку. На свежих машинах ГУР чаще идет в связке с бензиновым мотором, а электрический усилитель — с дизелем. Интервалы замены масла не прописаны. Жидкость обновляют частично, откачивая ее из расширительного бачка, или полностью, снимая магистрали с рейки. Увы, соединений на обычных хомутах не предусмотрели.
Механические коробки для бензинового двигателя и для дизеля разные по начинке, но очень схожи внешне, особенно по расположению технологических отверстий. Предусмотрены привычные сливная и заливная пробки, доступ к обеим хороший. Нормальный уровень масла — по кромку заливного отверстия. Интервал замены смазки одинаковый — 60 000 км (довольно часто производители заливают масло на весь срок службы).
Автоматы для бензинового мотора и для дизеля — абсолютно разные агрегаты. У обоих нет щупа для контроля масла, зато есть удобные сливная и заливная пробки. Нормальный уровень на прогретой коробке при работающем моторе — по кромку заливного отверстия. В обоих агрегатах смазку меняют через каждые 60 000 км. Советую этот пробег не превышать — тогда автомат будет жить долго.
13На машинах с механической коробкой доступ к сливной пробке антифриза свободный. В случае с автоматом мешают магистрали охлаждения агрегата — придется действовать на ощупь.
15Такое сейчас уже редко встретишь: механизм регулировки стояночного тормоза расположен под днищем, в центральном туннеле. Доступ к гайке «на 12» хороший.
Узлы трансмиссии, равно как и ее архитектура, идентичны у всех Актионов. У коробок передач для версий 4×4 немного иной корпус — рассчитанный на стыковку с раздаткой. Масло в ней проверять тоже удобно. И задний редуктор прост в обслуживании. Опять-таки удивил неприлично маленький интервал замены масла в обоих узлах — всего 30 000 км. Обычно такой бывает у вседорожников, а не у кроссоверов.
САТЕЛЛИТЫ
Аккумулятор менять сложно. Он зафиксирован снизу металлической пластиной на двух болтах «на 12», но доступу к ним мешает кронштейн блока управления двигателем. На версии с бензиновым мотором кронштейн можно безболезненно отогнуть в сторону, а на дизельной манёврам мешают различные магистрали. Но не следует отвертывать этот кронштейн: дольше потом будете наживлять болты крепления. В этом случае процесс немного упростит магнитная головка.
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Подкапотный блок предохранителей стоит рядом с аккумулятором. Несложные крепления крышки, обозначения цепей (пусть и на английском) и минимальный запас предохранителей упрощают замену. Салонный блок — в левом торце панели приборов. Для снятия его крышки нажимаем на фиксатор снизу. Запасных предохранителей нет, но есть обозначения — уже хорошо.
На всех модификациях Актиона спереди и сзади установлены дисковые тормоза. Передние двухпоршневые суппорты закреплены двумя болтами «на 14». При замене колодок утапливать поршни не очень удобно. (Впрочем, все подобные конструкции не балуют простотой этой операции.) Задние суппорты, обычные, зафиксированы такими же болтами. Поршни утапливают без вращения, любым подручным инструментом — специальные приспособления не нужны. Механизм стояночного тормоза (барабанная конструкция с отдельными колодками) встроен в тормозной диск. Менять его колодки придется ой как не скоро. Штуцеры для прокачки системы расположены удобно. Заменяют тормозную жидкость на каждом втором ТО.
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Заводская защита картера — пластиковый пыльник. Такой защиты достаточно, ведь мотор и коробка передач висят значительно выше массивного подрамника. На пыльнике нет технологических отверстий для слива жидкостей, зато он не нагребет грязи и крепится удобными болтами «на 10».
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Лампы поворотников расположены во внешних углах фар, в отдельных колодцах. Утоплены глубоко, и для их замены оптику придется снимать, частично демонтировав бампер. Операция трудоемкая, и хорошо, что эти лампы перегорают редко. Доступ к остальным элементам вполне сносный. Отдельные лампы ближнего и дальнего света стоят в индивидуальных колодцах с крышками, которые фиксируются поворотом. Доступ к правой фаре чуть проще, поскольку слева мешают корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Лампы закреплены пружинами с замками. Дневные ходовые огни диодные, замена — только в сборе с фарой. Лампы в передних противотуманках меняем снизу, частично отсоединив нижние крепления подкрылков.
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При замене задних ламп снимаем фонари: отверстие в нише кузова — только под жгут проводки. Благо, крепления удачные и операция не займет много времени и сил. Все лампы фиксируются поворотом. Дополнительный стоп-сигнал на крышке багажника светодиодный, его меняем только в сборе. Для замены ламп в подсветке номера снимаем корпус. Крепления незамысловатые, но хрупкие — действуем осторожно. Рамка номерного знака при этом не мешает.
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ИТОГSsangYong Actyon набрал 12,2 балла — хороший показатель. При оценке мы не учитывали работы по обслуживанию узлов полноприводной трансмиссии (привели их лишь для справки) — ради объективного сравнения с моноприводными конкурентами. Не обошлось без досадных промахов и реальных сложностей, но в целом автомобиль прост в обслуживании.
Редакция благодарит автоцентр «Маршал Авто» за помощь в подготовке материала
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