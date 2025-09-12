Лада или Москвич? — Несколько подсказок для покупателя

Эксперт Милешкин сравнил Ладу Аура и Москвич 6

Растянутый седан Лада Аура или просторный лифтбек Москвич 6 – какую из самых больщих российских легковушек выбрать? Сравниваем характеристики, цены и комплектации.

Старт производства Ауры объявили в октябре прошлого года. В отличие от исходной Весты, она предназначена для парков госструктур и такси. Однако машина продается свободно, и купить ее может любой, кому она приглянется.

Лифтбек Москвич 6 (завод в официальных материалах называет его седаном) встал на конвейер ровно на год раньше. Его не позиционируют как машину для корпоративных клиентов – это обычная легковушка. И все же продажи невелики: в 2024 году продавали в среднем меньше 200 машин в месяц.

Особенности Лады Ауры и Москвича 6

Лада Аура – это Веста-седан с увеличенной колесной базой. Прибавка составила 245 мм, и вся она пришлась на пространство для задних пассажиров. Длина составляет 4690 мм, повышая модель по этому параметру сразу на пару классов. Но вот ширина осталась прежней. Для сегмента С и тем более D она маловата.

Растянутая Лада Аура лишилась изящной пропорциональности, свойственной Весте.

Подчеркивая статус машины, АВТОВАЗ предлагает Ауру только в строгих цветах – черном, серебристом и золотисто-коричневом. Причем наиболее подходящий ей черный колер является бесплатным: он «неметаллик».

Из тех же соображений высокого статуса Аура доступна только с топовой для семейства Весты силовой установкой. Ее составили атмосферник 1.8 мощностью 122 л.с. и китайский вариатор WLY. Современных турбомоторов в линейке АВТОВАЗа по-прежнему нет.

Москвич 6 «представительским» себя не называет. При этом он на 80 мм длиннее Ауры и на 56 мм шире. Правда, по величине колесной базы он все же проигрывает: 2760 мм против 2885 мм. Поэтому на втором ряду у него теснее. Зато «шестерка» практичнее за счет доступа в багажник через огромную пятую дверь. Лифтбек можно рассматривать как преемника бывшего российского бестселлера Шкоды Октавии. В палитре пять цветов, включая яркие красный и синий.

Москвич 6 популярным не стал, хотя в практичности ему не откажешь.

Покупателю дан выбор из двух вариантов турбомотора 1.5. Базовый развивает 136 сил и работает с вариатором. Такие же агрегаты применяются на кроссовере Москвич 3. Топовый вариант – это 174 л.с. и преселективный робот вместо бесступенчатой трансмиссии.

Варианты и цены Лады Ауры и Москвича 6

Начальная комплектация Ауры называется Premier и стоит 2,6 млн рублей. В ней четыре подушки безопасности, система контроля слепых зон, LED-оптика (включая противотуманные фары), передний и задний подлокотники, полный зимний пакет, передний и задний парктроники, датчики света и дождя. Сиденья отделаны тканью и экокожей. Климат-контроля нет – только ручной кондиционер. Мультимедийная система – с 7-дюймовым дисплеем, литые диски имеют диаметр 16 дюймов.

В комплектации Status задний диван Лады Ауры отличается подголовниками повышенной комфортности.

Старшая версия Status дороже на 200 тысяч рублей. В ней появляется отделка сидений натуральной кожей черного или серого цвета, медиакомплекс с вертикальным экраном на 10,4 дюйма и «семнадцатые» колеса. Этим ассортимент исчерпывается. Климат-контроля в представительском седане из Тольятти нет.

У Москвича количество версий больше.

Самое интересное, что в прайс-листе до сих пор указаны машины 2024 и даже 2023 годов выпуска. Более того, стартовая комплектация Комфорт 2025 года вовсе не представлена. Москвичи в этой версии 2024 года выпуска стоят 2,2 млн рублей, а 2023 года – 2,14 млн. Покупатель получит 17-дюймовые диски, датчики дождя и света, LED-оптику, центральный дисплей диагональю 10,4 дюйма с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. В отличие от Ауры, рулевая колонка Москвича регулируется лищь по углу наклона. Но подушек безопасности всего две. Вне зависимости от уровня оснащения в «шестерке» обогреваются только передние сиденья.

У обеих моделей есть вертикально ориентированный центральный дисплей диагональю 10,4 дюйма.

Исполнение Бизнес стоит 2,34-2,53 млн рублей (в зависимости от года выпуска) со 136-сильным двигателем и вариатором, а за 2,49-3,11 млн рублей можно приобрести Москвич 6 с мотором мощностью 174 сил и с роботом. В этих машинах появляется люк, электрорегулировки водительского сиденья, задний подлокотник, климат-контроль, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора, а также боковые подушки безопасности.

Топовый вариант Техно предлагается только с 174-сильным двигателем по цене от 2,63 млн до 3,25 млн рублей. Его отличают шторки безопасности, панорамная крыша, колеса на 18 дюймов, электропривод пятой двери, дополнительное LED-освещение на кузове и в салоне, несколько систем активной безопасности (но без адаптивного круиза-контроля).

Выводы

Аура по своей концепции растянутого седана действительно предназначена больше для перевозки пассажиров на втором ряду. Возможно, она заинтересует семьи с маленькими детьми — тут они точно не смогут пачкать ногами спинки передних кресел. Кстати, сами детские кресла в этом автомобиле гораздо легче устанавливать и снимать. Из эксклюзивных опций у Ауры есть только отделка натуральной кожей, которая едва ли привлечет массового покупателя.

Москвич 6 – обычный большой лифтбек с огромным и удобным багажником. Для частного владельца такая машина предпочтительнее. Пожалеть можно разве что об отсутствии полноценного зимнего пакета, который за два года производства так и не расширили.

