#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитАвтоподборФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Топ-10 самых популярных подержанных машин в России
27 ноября
Топ-10 самых популярных подержанных машин в России
«Рольф» перечислил 10 самых популярных...
На заводе АГР наладят выпуск новых современных автомобилей
27 ноября
На заводе АГР наладят выпуск новых современных автомобилей
Компания АГР запустит новую линейку машин на...
Еще один автозавод закрывается в Европе: персонал 120-летнего предприятия ищет работу
27 ноября
Еще один автозавод закрывается в Европе: персонал 120-летнего предприятия ищет работу
Stellantis намерен закрыть завод Vauxhall и...

Горячая новинка АВТОВАЗа – наша замена для Toyota Camry

Главред «За рулем» протестировал самый длинный автомобиль из Тольятти – Ладу Аура

Сочи. Последнее серьезное тепло и несколько часов в запасе. Купаться или ездить? Я не раздумывал и прохватил на Ауре в разных режимах.

Вот краткая стенограмма.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Бодрит?

Не очень. Аура – это та же Веста с поправкой на длинную базу и дополнительные 60 кг массы.

Рекомендуем
3 самых доступных седана в России — реальные цены

Мотор 1.8 на 122 силы удачно «поженили» с вариатором WanLiYang. Всё у них мирно, семейных скандалов нет. Я сделал точные замеры: 13,4 с до 100 км/ч. Это два человека в машине и кое-какой багаж. Завод обещает 12,5 с – с одним водителем в салоне. Похоже на правду.

Понятно, что все конкуренты быстрее. Среди них вазовцы видят такие машины, как Chery Arrizo 8, Москвич 6 и JAC J7, а все они с турбомоторами.

Лада Аура
Лада Аура

Шумит?

Подвеску перенастроили. Амортизаторы – увеличенной на 5 мм по высоте колбой, с другими клапанами хода отбоя и хода сжатия.

Рекомендуем
Lada Vesta АТ: как едет? Какой расход? Что насчет ресурса?

И едет Аура чуть мягче Весты. Ровно до той поры, пока справляются 17‑дюймовые колёса с низкопрофильными шинами. В базе – 16‑дюймовые, на них мягче.

Существенно доработана шумоизоляция – по полу, по стойкам кузова и дверям. В Ауре намного тише. И в этой тишине начинают выходить на передний план другие звуки. Например, неприятный тембр мотора – как и на обновленной Весте. С этим надо что-то делать.

Белый или черный?

Рекомендуем
Лада Веста 2024 – «полный фарш» вернулся! Ну, почти

Белая натуральная кожа салона хороша. Но пачкается. Есть черный вариант отделки. Но это не комильфо: уже и пластик на дверях не светлый, и руль просто черный, а не модный двухцветный… Нет, уж лучше ухаживать за светлым салоном. Так хоть сразу видно, что у тебя именно Аура.

Задние боковые двери – длиной 129 см. Я замерил рулеткой. На тесной парковке – засада. Но если удается распахнуть полностью – и пожилой человек, и инвалид легко усядутся назад.

Ну и места сзади столько, что можно хороводы водить. Все-таки +250 мм колесной базы – реально много.

Превратила ли эта вставка нашу Ауру в забугорную Camry? Нет. Ширина салона та же. Отдельного климат-контроля для задних пассажиров нет, что особенно чувствуется в сочинском мареве. И не факт, что появится. Хотя вазовцы думают над раздельными задними сиденьями – возможно, даже со встроенным ­массажером.

А пока самое приятное – мягкие подушечки на подголовниках. Очень милая вещь. Почти как в Аурусе.

А универсал?

Универсал делать не стали, даже макет. Прикинули на чертежах – получается такса. На седане эта растянутость не так бросается в глаза. А жаль, потенциально рыночная была бы машина.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

К слову, о рынке. Розничных цен на данный момент (конец ноября) нет, но ориентир я вам дам: 2,6 млн рублей за базовую версию с тканевым салоном и 2,8 млн за кожаный салон и премиальную аудиосистему. А если появятся раздельные сиденья сзади, то будет и 3 млн.

Себе? Нет, не взял бы. Сзади я не езжу, персональным водителем не подрабатываю. Но спрос на Ауру будет. Прежде всего – среди госструктур. Минпромторг уже внес Ауру в перечень машин, допущенных к госзакупкам.

А вы купили бы?

Лада Аура

  • Длина / ширина / высота / база 4690 / 1764 / 1505 / 2885 мм
  • Клиренс 176 мм
  • Объем багажника 480 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1774 см³; 122 л. с. / 90 кВт
  • Время разгона 0–100 км/ч 12,5 c
  • Максимальная скорость 175 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 55 л
  • Расход топлива в смешанном цикле 7,8 л / 100 км
  • Трансмиссия передний привод; CVT
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Кадаков Максим
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 126
27.11.2024 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1

Отзывы о LADA Aura

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв