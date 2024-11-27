Горячая новинка АВТОВАЗа – наша замена для Toyota Camry

Главред «За рулем» протестировал самый длинный автомобиль из Тольятти – Ладу Аура

Сочи. Последнее серьезное тепло и несколько часов в запасе. Купаться или ездить? Я не раздумывал и прохватил на Ауре в разных режимах.

Вот краткая стенограмма.

Бодрит?

Не очень. Аура – это та же Веста с поправкой на длинную базу и дополнительные 60 кг массы.

Мотор 1.8 на 122 силы удачно «поженили» с вариатором WanLiYang. Всё у них мирно, семейных скандалов нет. Я сделал точные замеры: 13,4 с до 100 км/ч. Это два человека в машине и кое-какой багаж. Завод обещает 12,5 с – с одним водителем в салоне. Похоже на правду.

Понятно, что все конкуренты быстрее. Среди них вазовцы видят такие машины, как Chery Arrizo 8, Москвич 6 и JAC J7, а все они с турбомоторами.

Лада Аура

Шумит?

Подвеску перенастроили. Амортизаторы – увеличенной на 5 мм по высоте колбой, с другими клапанами хода отбоя и хода сжатия.

И едет Аура чуть мягче Весты. Ровно до той поры, пока справляются 17‑дюймовые колёса с низкопрофильными шинами. В базе – 16‑дюймовые, на них мягче.

Существенно доработана шумоизоляция – по полу, по стойкам кузова и дверям. В Ауре намного тише. И в этой тишине начинают выходить на передний план другие звуки. Например, неприятный тембр мотора – как и на обновленной Весте. С этим надо что-то делать.

Белый или черный?

Белая натуральная кожа салона хороша. Но пачкается. Есть черный вариант отделки. Но это не комильфо: уже и пластик на дверях не светлый, и руль просто черный, а не модный двухцветный… Нет, уж лучше ухаживать за светлым салоном. Так хоть сразу видно, что у тебя именно Аура.

Задние боковые двери – длиной 129 см. Я замерил рулеткой. На тесной парковке – засада. Но если удается распахнуть полностью – и пожилой человек, и инвалид легко усядутся назад.

Ну и места сзади столько, что можно хороводы водить. Все-таки +250 мм колесной базы – реально много.

Превратила ли эта вставка нашу Ауру в забугорную Camry? Нет. Ширина салона та же. Отдельного климат-контроля для задних пассажиров нет, что особенно чувствуется в сочинском мареве. И не факт, что появится. Хотя вазовцы думают над раздельными задними сиденьями – возможно, даже со встроенным ­массажером.

А пока самое приятное – мягкие подушечки на подголовниках. Очень милая вещь. Почти как в Аурусе.

А универсал?

Универсал делать не стали, даже макет. Прикинули на чертежах – получается такса. На седане эта растянутость не так бросается в глаза. А жаль, потенциально рыночная была бы машина.

К слову, о рынке. Розничных цен на данный момент (конец ноября) нет, но ориентир я вам дам: 2,6 млн рублей за базовую версию с тканевым салоном и 2,8 млн за кожаный салон и премиальную аудиосистему. А если появятся раздельные сиденья сзади, то будет и 3 млн.

Себе? Нет, не взял бы. Сзади я не езжу, персональным водителем не подрабатываю. Но спрос на Ауру будет. Прежде всего – среди госструктур. Минпромторг уже внес Ауру в перечень машин, допущенных к госзакупкам.

А вы купили бы?

Лада Аура

Длина / ширина / высота / база 4690 / 1764 / 1505 / 2885 мм

4690 / 1764 / 1505 / 2885 мм Клиренс 176 мм

176 мм Объем багажника 480 л

480 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1774 см³; 122 л. с. / 90 кВт

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1774 см³; 122 л. с. / 90 кВт Время разгона 0–100 км/ч 12,5 c

12,5 c Максимальная скорость 175 км/ч

175 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 55 л

АИ‑92…95 / 55 л Расход топлива в смешанном цикле 7,8 л / 100 км

7,8 л / 100 км Трансмиссия передний привод; CVT

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