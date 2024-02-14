Не только для чиновников: первый тест нового седана Лада
Что такое Аура
Если коротко, то Аура – это растянутая на 250 мм Веста.
Вся прибавка в длине пришлась на заднюю часть салона. Замеры показали, что по запасу пространства для ног задних пассажиров Аура превосходит Тойоту Camry. Хотя по ширине салона, конечно, Лада проигрывает Камри.
На данный момент собрано десять предсерийных машин. Они официально зарегистрированы, с номерными знаками. Выпущены по обходной технологии. В частности, удлиненные задние двери и новая крыша сделаны на специальной оснастке. Это цельные панели, без сварных швов.
Уже заказаны штампы – осенью Ауру начнут собирать серийно.
Что внутри?
Салон сделан по принципу «черный верх, белый низ». Это касается и передней панели, и дверных обивок. Удачное сочетание.
На сиденьях – белая натуральная кожа. Обивку сделала фирма «Русская кожа» из Рязани – она же поставляет кожу на Аурусы.
Очень понравился двухцветный кожаный руль – в мою бы Весту такой! Плюс премиальная аудиосистема. Всё остальное – как на Вестах в топ-оснащении.
1.8 + вариатор
Главное у этой машины – под капотом. Связка возрожденного мотора 1.8 Evo мощностью 122 л. с. и вариатора китайской фирмы WLY. Именно такой силовой агрегат скоро будут устанавливать и на Весту. А затем и на кроссовер на базе Весты.
На ходу
Мотор очень хорошо ладит с вариатором. Особенно в спокойном, типичном для большинства водителей темпе движения. Я попробовал переключать вручную квазипередачи вариатора, но в этом нет никакого смысла – только лишняя возня.
Если на Весте сохранятся такие же настройки силового агрегата, это будет очень удачное решение.
Даже на скорости 160 под педалью еще остается запас. Хотя, конечно, никакого спорта в этой машине нет и быть не может. Аура – про комфорт. На это работает и улучшенная шумоизоляция.
На скользком шоссе Аура держится увереннее Весты – потому что база длиннее, а масса на 90 кг выше. И меня ничуть не пугало отсутствие ESP, хотя на серийных машинах она, конечно же, будет.
Средний расход на трассе на скорости 110–120 км/ч получился около 8 литров, городе – около десятки. Для зимних условий – неплохо.
Что дальше?
Семь машин пойдут в опытную эксплуатацию в заинтересованные ведомства. Три автомобиля завод оставил себе для доводки ездовых свойств и на сертификацию. Возможно, построят еще – если потребуется.
Серийное производство начнется в третьем квартале 2024 года. А затем и продажи. Понятно, что основной заказчик – государство и окологосударственные структуры. Но и в открытую продажу Аура пойдет. Кстати, предусмотрены более простые версии с тканевой обивкой салона – такие могут быть востребованы в такси.
Сколько стоит?
Цена пока неизвестна. Изначально АВТОВАЗ планировал уложиться в 2,5 млн рублей. Но это было еще в середине 2023 года. А что будет в конце 2024‑го, не знает никто.
Лада Аура
- Тип кузова / число мест седан / 5
- Длина / ширина / высота / база 4690 / 1764 / 1496/ 2885 мм
- Клиренс 178 мм
- Снаряженная масса 1440 кг
- Объем багажника 480 л
- Двигатель бензиновый, 1,8 л, 122 л. с. при 5900 об/мин; 170 Н·м при 3700 об/мин
- Максимальная скорость 185 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 11,0 с
- Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,3 / 6,0 / 7,5 л / 100 км
- Трансмиссия вариатор (CVT)
Тест Весты Спортлайн с мотором мощностью 118 л.с. тут
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.