Не только для чиновников: первый тест нового седана Лада

Главред «За рулем» поездил на предсерийной Ладе Аура по Москве и по трассе М‑12

Что такое Аура

Если коротко, то Аура – это растянутая на 250 мм Веста.

Вся прибавка в длине пришлась на заднюю часть салона. Замеры показали, что по запасу пространства для ног задних пассажиров Аура превосходит Тойоту Camry. Хотя по ширине салона, конечно, Лада проигрывает Камри.

На данный момент собрано десять предсерийных машин. Они официально зарегистрированы, с номерными знаками. Выпущены по обходной технологии. В частности, удлиненные задние двери и новая крыша сделаны на специальной оснастке. Это цельные панели, без сварных швов.

Уже заказаны штампы – осенью Ауру начнут собирать серийно.

Что внутри?

Салон сделан по принципу «черный верх, белый низ». Это касается и передней панели, и дверных обивок. Удачное сочетание.

Есть ручной режим переключения виртуальных передач (клавиш под рулем нет), но я им не пользовался – в обычных режимах он просто без надобности, да и на трассе я вполне обходился без него. В голове крутится только один вопрос: как часто придется чистить светлую кожу? Сзади по ногам – просторнее, чем в Camry! Хотя понятно, что простым удлинением на 250 мм Веста не превращается в Тойоту.

На сиденьях – белая натуральная кожа. Обивку сделала фирма «Русская кожа» из Рязани – она же поставляет кожу на Аурусы.

Очень понравился двухцветный кожаный руль – в мою бы Весту такой! Плюс премиальная аудиосистема. Всё остальное – как на Вестах в топ-оснащении.

Цифровая панель приборов – как на Весте. Есть индикация режима движения и номер выбранной квазипередачи в ручном режиме.

Вертикальный планшет мультимедиа – базовое оснащение. Как и улучшенная аудиосистема. Селектор режимов движения – обычный, без хитростей.

Темный верх, светлый низ. И двухцветный руль! Обратите внимание, что по лицевой части шва нет: кожа как бы завернута в прорезь на ободе.

1.8 + вариатор

Главное у этой машины – под капотом. Связка возрожденного мотора 1.8 Evo мощностью 122 л. с. и вариатора китайской фирмы WLY. Именно такой силовой агрегат скоро будут устанавливать и на Весту. А затем и на кроссовер на базе Весты.

Под капотом – всё как у Весты. Вариатор WLY практически не видно. Он и на ходу себя не выдает – работает тихо и незаметно.

На ходу

Мотор очень хорошо ладит с вариатором. Особенно в спокойном, типичном для большинства водителей темпе движения. Я попробовал переключать вручную квазипередачи вариатора, но в этом нет никакого смысла – только лишняя возня.

Если на Весте сохранятся такие же настройки силового агрегата, это будет очень удачное решение.

Лада Аура

Даже на скорости 160 под педалью еще остается запас. Хотя, конечно, никакого спорта в этой машине нет и быть не может. Аура – про комфорт. На это работает и улучшенная шумоизоляция.

На скользком шоссе Аура держится увереннее Весты – потому что база длиннее, а масса на 90 кг выше. И меня ничуть не пугало отсутствие ESP, хотя на серийных машинах она, конечно же, будет.

Средний расход на трассе на скорости 110–120 км/ч получился около 8 литров, городе – около десятки. Для зимних условий – неплохо.

Багажник ничуть не пострадал – он точно такой же, как у Весты. Я вот подумал: а что если сделать удлиненный универсал?

Что дальше?

Семь машин пойдут в опытную эксплуатацию в заинтересованные ведомства. Три автомобиля завод оставил себе для доводки ездовых свойств и на сертификацию. Возможно, построят еще – если потребуется.

Серийное производство начнется в третьем квартале 2024 года. А затем и продажи. Понятно, что основной заказчик – государство и окологосударственные структуры. Но и в открытую продажу Аура пойдет. Кстати, предусмотрены более простые версии с тканевой обивкой салона – такие могут быть востребованы в такси.

Сколько стоит?

Цена пока неизвестна. Изначально АВТОВАЗ планировал уложиться в 2,5 млн рублей. Но это было еще в середине 2023 года. А что будет в конце 2024‑го, не знает никто.

Ехать по трассе М‑12 довелось в очень сложную погоду: то мокро, то лед под колесами. Но Аура идет очень устойчиво. Меня даже не смутило отсутствие системы стабилизации: очень понятная, надежная в управлении машина.

Лада Аура

Тип кузова / число мест седан / 5

седан / 5 Длина / ширина / высота / база 4690 / 1764 / 1496/ 2885 мм

4690 / 1764 / 1496/ 2885 мм Клиренс 178 мм

178 мм Снаряженная масса 1440 кг

1440 кг Объем багажника 480 л

480 л Двигатель бензиновый, 1,8 л, 122 л. с. при 5900 об/мин; 170 Н·м при 3700 об/мин

бензиновый, 1,8 л, 122 л. с. при 5900 об/мин; 170 Н·м при 3700 об/мин Максимальная скорость 185 км/ч

185 км/ч Разгон 0–100 км/ч 11,0 с

11,0 с Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,3 / 6,0 / 7,5 л / 100 км

10,3 / 6,0 / 7,5 л / 100 км Трансмиссия вариатор (CVT)

Тест Весты Спортлайн с мотором мощностью 118 л.с. тут