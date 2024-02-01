Как делают АБС и ESP в России: видео с завода

«За рулем» посетил завод, где выпускают первые российские системы стабилизации

Итэлма – один из основных российских производителей автомобильной электроники. Компания выпускает блоки управления двигателем, топливные рампы, впускные воздушные тракты, блоки ЭРА-ГЛОНАСС и много еще чего.

Сначала АБС

Завод Пегас в Костроме – предприятие серьезное. Здесь собирают панели приборов для многих автомобилей – в том числе, новую цифровую панель приборов для Весты. Недавно освоили производство модуля управления светодиодными фарами и ДХО – тоже для Весты.

А с июля 2023 года на Пегасе начали сборку блоков АБС. За прошедшие полгода сделано более 200 тысяч АБС, которые пошли на конвейер АВТОВАЗа. Теперь номенклатура расширена: параллельно с АБС на этих же линиях выпускают и блоки ESP.

Почему не сразу? Почему сначала АБС и только теперь ESP? Система стабилизации сложнее – и в производстве, и в настройке в составе автомобиля.

ESP и АБС

По устройству ESP отличается от блоков АБС более сложной архитектурой. У блока системы стабилизации появились дополнительно:

2 питающих клапана

2 ограничительных клапана

Датчик давления и температуры

Мотор-насос увеличенной производительности

Блок управления с расширенными функциями (+25% компонентов по сравнению с АБС)

По лицензии

Системы стабилизации выпускают по китайской лицензии, которая включает в себя весь пакет конструкторской и технологической документации, а также программное обеспечение.

Принципиально важно, что лицензия позволяет проводить глубокую локализацию производства и АБС, и ESP – включая все входящие комплектующие.

На заводе Пегас две сборочные линии – полуавтоматическая, где часть операций выполняют люди, и полностью автоматическая (на фото): на этой линии операторы лишь загружают комплектующие, всё остальное делают роботы.

Локализация

Программа локализации компонентов расписана до 2026 года и подразумевает освоение производства в России алюминиевого корпуса гидроблока (до декабря 2024 года), блока управления (до декабря 2024 года), прокладок и крепежных элементов (до февраля 2025 года), мотор-насоса, гидроаккумулятора и датчика давления (до мая 2026 года), а также применение российской электронной и компонентной базы (до июля 2026 года).

Когда будут пройдены все эти этапы, степень локализации ESP в 2026 году составит более 75%. Я посмотрел на опытное производство алюминиевых корпусов ESP. Казалось бы, не самая сложная деталь: отфрезерованный алюминиевый «кирпичик», в котором насверлено множество отверстий. Но даже поиск подходящего алюминиевого сплава занял немало времени. Страна большая, алюминия завались, а нужный сплав нашли с большим трудом. Поставляют алюминий из Красноярска.

Обработка ведется на 5‑координатных станках с высочайшей точностью. Даже сменный инструмент для обработки – отдельная проблема. Изначально использовали немецкий, но недавно нашли поставщика с Урала.

Конечно, всё это оборудование – импортное. В частности, роботы-манипуляторы – производства компаний Fanuc и Mitsubishi Electric. Но что делать, если в России подобные средства производства пока не выпускают? Практически на каждой операции – автоматический контроль. Роботы контролируют роботов!

Для кого

Все произведенные с июля 2023 года АБС были поставлены на АВТОВАЗ. Он же остается основным заказчиком ESP: первые системы стабилизации будут ставить на Весту. За ней пойдут большой седан Лада Аура, новый автомобиль Лада Искра и будущий кроссовер на базе Весты.

Однако АВТОВАЗ – не единственный покупатель. Итэлма готова обеспечивать блоками АБС и ESP все автосборочные предприятия страны, которые выпускают легковые и легкие коммерческие автомобили. Уже ведутся переговоры с потенциальными заказчиками – с компаниями ГАЗ, Москвич, Haval и другими.

Управляющие клапаны установлены в алюминиевый корпус и поочередно запрессовываются. На каждом – свой QR-код, для контроля. Перед установкой электромотор-насоса робот наносит на корпус кольцо герметика. Фотоглаз фотографирует это кольцо и сверяет с электронным шаблоном: если герметик нанесен правильно, сверху устанавливается электромотор-насос: на блоках АБС он запрессовывается, а на блоках ESP крепится винтами.

Объемы

План на 2024 год – выпустить 550 000 блоков, причем блоки ESP составят до половины от этого объема.

В дальнейшем ежегодный суммарный объем выпуска блоков АБС и ESP составит 750 000 штук – с возможностью увеличения объемов до 1 200 000 штук.

Как только представится возможность поездить на Весте с российской ESP, непременно расскажем.

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