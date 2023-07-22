Как выпускают АБС в Костроме: все подробности и видео

На заводе «Пегас» освоили сборку антиблокировочных систем. На двух линиях будут выпускать до 1,2 миллиона деталей в год.

Производство АБС наладила компания Итэлма, 7 июля официально запустившая в Костроме на заводе «Пегас» сборочные линии.

Общие инвестиции в этот проект оцениваются в миллиард рублей, из которых половина уже потрачена.

Миллиард – не запредельные по меркам автопрома деньги. Почему мы раньше не могли выпускать АБС сами?

Раньше

Первый патент на антиблокировочную систему тормозов для самолетов был оформлен фирмой Bosch еще в 1936 году. Реализовать систему было фактически невозможно – микроэлектроника тогда отсутствовала как класс. Позже к идее вернулись, но всё с той же целью – отучить клевать носом при торможении самолеты, у которых нет носовой стойки шасси.

На автомобилях с АБС экспериментировали c 50‑годов прошлого века – сначала англичане, затем немцы и американцы, позже и японцы подтянулись: Chrysler, Mercedes-Benz, General Motors, Ford, Toyota, Nissan… И в конце 70‑х годов серийная АБС появилась на Мерседесах.

У нас тоже велись подобные работы – в частности, с грузовиками. Но легковые машины с гидравлическим приводом тормозов обзавелись АБС намного позже – импортными. Когда фирма Bosch наладила сборку АБС в России, казалось, что всё хорошо. А когда немцы ушли, выяснилось, что всё плохо…

Бороться с крупнейшим мировым поставщиком было бесполезно – и по комплексному предложению поставок всего, что нужно, и по цене. А теперь вариантов нет – нужно делать своё.

Сейчас

Для того чтобы организовать собственное производство, пришлось купить лицензию. Причем это тот случай, когда мы купили не товар и даже не линию по его производству – мы купили технологию, со всей документацией, с возможностью дальнейшей локализации и развития производства. У кого? У китайцев, конечно.

На заводе «Пегас» в старых стенах создали фактически новый цех – небольшой, скорее похожий на крупную лабораторию.

В нем две принципиально разные линии сборки – полуавтоматическая и полностью автоматическая. Зачем? Так уж случилось: сначала закупили оборудование для полуавтоматической сборки с участием людей, а затем решили не мелочиться – и поставили полностью автоматическую линию, где человек нужен только для загрузки комплектующих. Они работают параллельно.

К слову, фирма Bosch собирала у нас АБС из полностью привозных компонентов именно на полуавтоматической линии – так что хоть в чем-то мы уже на шаг впереди.

Процесс

Пока механической обработки нет – только сборка. Она начинается с голого, но уже обработанного алюминиевого блока, который постепенно начиняется электромагнитными клапанами, электромотором и всеми прочими «потрохами».

Роботы сами устанавливают даже мельчайшие детали, сами контролируют их позиционирование – и сами закручивают весь крепеж. В процессе сборки контролируется герметичность системы (сжатым азотом) и тестируется электронный блок управления.

Автоматическая сборочная линия: роботы работают без участия человека.

Масштаб

Сейчас идет автоматическая и полуавтоматическая сборка блоков АБС для автомобилей Лада всех моделей – за исключением Ларгуса.

Мощность двух линий – до 850 тысяч блоков в год, с возможностью увеличения до 1,2 миллиона в год. В этом году будет сделано около 200 тысяч блоков – и все они пойдут на АВТОВАЗ.

Уже поставляются блоки для Весты (именно такой я держу в руках) и для Гранты. На очереди – обе Нивы.

А что ставили до сих пор? На новых Вестах, которые поступили в продажу в последние месяцы, стоят практически такие же блоки АБС, но с надписью латынью Lada Pegas Kesens. В какой-то мере это можно считать переходным решением. Теперь же на Лады будут ставить только костромские блоки АБС.

Установка электромотора: качество нанесенного по кругу герметика контролирует электроника – фотографируя каждый блок.

ESP – на очереди

Следующий этап – выпуск блоков ESP. Система стабилизации по конструкции сложнее, чем АБС, но механическая реализация практически та же. Тестовая сборка уже проведена – проблем никаких.

Фактически, по уровню возможностей наш блок ESP можно будет приравнять к блоку Bosch 9.3, который устанавливается на большинство современных автомобилей. Такая система позволяет реализовать не только функцию собственно антиблокировочной системы и системы стабилизации, но и множество других сервисных функций, о которых мы порой уже и не задумываемся.

Например, можно реализовать систему экстренного торможения – когда при паническом ударе ногой по педали тормоза электроника сама «дотормаживает» автомобиль, сокращая тормозной путь. Или функцию автоматического удержания на склоне AutoHold, которая прежде стояла на Вестах, а теперь ее пока что нет. Но – будет!

Гидроблок АБС со всеми клапанами и мотор-насосом собран. Осталось прикрутить электронный блок управления и индукционные катушки – это тоже делают роботы.

Локализация

Пока локализация минимальная – лишь сборка как таковая. Даже электронный блок управления приходит уже в собранном виде – на плате, с загруженным софтом. Поэтому впереди еще много работы.

Уже найден поставщик алюминия. Как оказалось, это отдельная задача. Нужен особый сплав, высокой плотности. Провели конкурс, в котором участвовали даже зарубежные компании – но выбрали российского поставщика. Заготовки будут обрабатывать на современных станках с ЧПУ здесь же – на мощностях Итэлмы.

Со следующего года мы будем сами собирать электронную начинку. Затем освоим производство прокладок и крепежных элементов. Чуть позже – мотор-насоса, гидроаккумулятора и датчика давления.

В итоге, к 2026 году степень локализации должна достигнуть 80%.

И еще

Блоки АБС и ESP – это еще не всё. Нужны колесные датчики. Их на АВТОВАЗ тоже поставляет Итэлма, но пока это покупные детали. В скором времени мы тоже будем их делать.

Итэлма же будет поставлять и блоки управления двигателем – как она это делала и прежде.

Важно и то, что уже проведены испытания АБС – как на сухих покрытиях, так и на скользких, в Якутии.

В общем, процесс идет. Кстати, на новую Ладу Искру фирма Итэлма будет поставлять не только блоки ESP, но и цифровую панель приборов – примерно такую же, как на новой Весте. Если вам будет интересно – ­расскажу!