На бывшем заводе Bosch в Самаре будут выпускать ABS и ESP

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ФГУП «НАМИ» объявил о заключении сделки по приобретению 100% долей ООО «Роберт Бош Самара», расположенного в Самарской области. До момента ухода из России компании Bosch там производились системы рулевого управления, антиблокировочной системы (ABS) и системы динамической стабилизации (ESP).

Как отмечается в сообщении НАМИ, все 107 сотрудников, которые числятся сейчас на предприятии, продолжат работу.

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Будут ли переданы активы бывшего завода Bosch какой-то из российских компаний, как это было с автозаводами ушедших брендов, пока не известно. Понятно лишь, что завод сохранит свой основной профиль и продолжит выпускать системы безопасности для автомобилей - перезапуск производства запланирован на следующий год. На проектные мощности предприятие планирует выйти в 2025 году.

Источник: НАМИ

Фото: Bosch

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