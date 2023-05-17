Нажал на кнопку ESP в машине — что реально отключилось?

У каждого автовладельца могут возникнуть ситуации, когда придется нажимать кнопку ESP OFF.

Что такое ABS?

ABS – это антиблокировочная система торможения. Впервые она была представлена в 1970 году. Уже в середине семидесятых на автомобили BMW 7-й серии и Mercedes-Benz W116 начали устанавливать ABS серийно в качестве опции.

АБС обеспечивает автомобилю дополнительную безопасность при использовании тормозной системы. Раньше при резком нажатии на педаль тормоза колеса полностью блокировались. Благодаря ABS колеса не блокируются, а слегка проворачиваются. За счет этого водитель имеет возможность управлять автомобилем и даже маневрировать.

* Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Что такое ESP?

Чуть позже появилась система ESP (от англ. Electronic Stability Program) – электронная система динамической стабилизации. Система функционирует за счет совместной работы электронных датчиков, анализирующих данные о скорости, ускорении, угле поворота руля. За счет этого автоматически корректируется момент торможения.

Что такое противобуксовочная система?

TCS (Traction Control System) – это система контроля тяги или управления тягой, разработанная для предотвращения полного скольжения колес при разгоне на дорогах с низким уровнем сцепления. TCS использует электронику для контроля активности двигателя и применения тормозов на выбранных колесах для устранения скольжения и обеспечения максимального сцепления шин с дорогой.

На разных марках автомобилей системы противобуксовки могут иметь разные обозначения: ASR, ETC, A-TRAC или TCS. Суть их остается неизменной: предотвращение пробуксовки ведущих колес. Работа этих систем основана на информации, получаемой с датчиков, контролирующих скорость вращения каждого колеса.

Чем отличается ESP от ABS?

Отличие АБС заключается в снижении давления воздуха в тормозах после того, как датчик фиксирует блокировку колес. ESP, в свою очередь, при заносе обеспечивает притормаживание одного из колес. По такому же принципу в случае пробуксовки колес работает и система TCS. Если и эти меры окажутся неэффективны, электроника ограничит поступление топлива, даже если будет нажата педаль газа.

Что происходит при отключении ESP?

Все зависит от модели автомобиля. На одних отключается только ABS, на других дополнительно происходит частичное отключение ESP. Это означает, что система устойчивости на курсе снижает свое влияние на работу тормозной системы. Однако при экстренном торможении с высокой скорости электроника становится незаменимой помощницей.

К примеру, на первом поколении Hyundai Creta отключение ESP происходило так: после первого нажатия происходило отключение АБС, а при повторном нажатии и удерживании кнопки в течение трех секунд ESP отключалось полностью.

Необходимо учитывать, что ESP будет отключена до момента остановки двигателя или набора автомобилем определенной скорости. На разных моделях этот скоростной порог может быть от 30 до 50 км/ч.

В каких случаях ESP отключать не стоит?

Отключать ESP имеет смысл только если вы вознамерились проехать по серьезному бездорожью. Во всех остальных ситуациях ESP – отличная страховка на случай потери контроля над автомобилем.

Совет «За рулем». Постарайтесь выделить время для изучения инструкции пользования электронными системами своего автомобиля. Особенно важно сделать это перед приходом зимы. Тогда отключение систем обеспечит нормальное движение в сложных условиях на дороге.