Блоки ABS для легковых автомобилей начали выпускать в Костроме

Сборку организовала компания «Итэлма», которая собирается полностью обеспечить спрос российских автопроизводителей.

7 июля на производственной площадке НПП Итэлма в Костроме стартовало производство первых в России блоков ABS и ESP.

Необходимость в отечественном производстве автокомпонентов с глубокой локализацией назрела еще в условиях кризиса компонентов, возникшего в 2021 году, и усилилась в условиях остановившихся поставок систем ABS/ESP от иностранных производителей из-за санкций.

На заводе НПП Итэлма в Костроме построили новый цех с полностью автоматизированной производственной линией, отвечающий международным стандартам.

Компания получила лицензию на проведение глубокой локализации производства систем ABS и ESP. Она позволяет локализовать все входящие в состав системы комплектующие, такие как электромотор, электронные комплектующие, корпус и другие необходимые составляющие. Локализация на сегодняшний день порядка 25%, но обещают, что к 2025–2026 году она превысит 75%. Причем, как механических деталей, так и электронных систем и блоков управления.

Блоки системы торможения ABS изготавливаются по полной лицензии, в которую включен весь пакет конструкторской документации, программное обеспечение, технологическая документация, а также организовано повышение квалификации и обучение сотрудников производственных линий.

Расчетный объем производства ABS и ESP составит 850 000 штук в год с возможностью расширения до 1 200 000 единиц в год.

Производственная мощность предприятия - до 850 тысяч блоков в год, с возможностью увеличения до 1,2 млн в год.

В этом году будет сделано около 200 тысяч блоков ABS - все они пойдут на оснащение моделей Lada (кроме Ларгуса).

Утверждается, что проект полностью коммерческий, субсидии или бюджетные средства в него не привлекались.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: «Итэлма»

Фото: За рулем/ Итэлма







